Tässäkö syy OpenAI-sekoilulle?

Viikko sitten ChatGPT:n ja monta muuta tekoälybottia kehittänyt OpenAI ilmoitti yllättäen, että yrityksen perustaja ja kantaja voima Sam Altman olisi erotettu pääjohtajan paikalta. Seurasi viikko, josta ei käänteitä puuttunut. Nyt Altman on palannut perustamansa yrityksen johtoon, mutta mikä ihme koko jupakan taustalla oli?

The Information -lehti on esittänyt, että syy ongelmiin olisi ollut se, että OpenAI:ssa olisi onnistuttu kehittämään ns. superäly. Tällä viitataan tekoälyyn, joka ylittäisi ihmisälyn mahdollisuudet. Löydös perustuisi teknologiajohtaja Ilya Sutskeverin työhön.

The Informationin mukaan superäly tarkoittaa, että sen avulla tekoäly voi käyttää puhtaampaa ja tietokoneella luotua dataa sellaisten ongelmien ratkaisemiseen, joita tekoäly ei ole koskaan ennen nähnyt. Tämä tarkoittaa, että tekoälyä koulutettaisiin datalla, joka ei liity suoraan ongelmaan. Ongelmien ratkaiseminen tällä tavalla vaatii päättelyä. Yleensä sellaiseen kykenevät vain ihmiset.

Vaikka ChatGPT tuntuu älykkäältä, se vain kerää sitä, mitä se on oppinut sille syötetystä valtavasta datajoukosta. ChatGPT on oikeastaan vain arvauskone. Tosin botin 4-versio on jo varsin hyvä arvaaja.

Aivan kaikkea saagassa ei taatusti olla vielä nähty. Microsoftin Satya Nadella ehti jo palkata Altmanin ja toisen perustajan Greg Brockmanin, joka erosi protestiksi johtokunnan erotettua Altmanin. Nadella lupasi jo työpaikat kaikille OpenAI:n työntekijöille, joista suurin osa oli jo valmis seuraamaan Altmania Microsoftille.

Jos Altman ja Brockman nyt jatkavat perustamansa yrityksen johdossa, ainakin johtokunta menee uusiksi. Jo toisen kerran lyhyen ajan sisään.