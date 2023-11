Maksaisitko ostoksesi sormuksella?

Yhä useampi ei käytä enää käteistä rahaa maksamiseen ja pian on vuoro päästä eroon korteistakin. Näin uskoo ainakin englantilainen DIGISEQ, joka on yhdessä Infineonin kanssa kehittänyt maailman ensimmäinen sertifioitu alusta maksusormuksen kehittämiseen.

Alusta on käytännössä sormuksen pohja, jolle DISISEQ on saanut Mastercard-sertifioinnin ensimmäisenä maailmassa. Kun alusta on valmiiksi sertifioitu, niin pienet startupit kuin suuret yritykset voivat nopeasti tuoda maksusormuksia markkinoille. Alustarenkaaseen on valmiiksi integroitu Infineonin suojatut NFC-piirit.

Houkutusta tuonee se, että uusi markkina on lähdössä kasvuun. ABI Research ennustaa, että passiivisten puettavien maksulaitteiden markkinat kasvavat 811,4 miljoonaan dollariin vuoteen 2028 mennessä. Kymmenen vuoden kuluttua kyse on siis miljardimarkkinoista.

Ultraohut DIGISEQin sertifioima rengasalusta laajentaa Infineonin SECORA Connect S SLJ37 -turvaratkaisuun perustuvien piirien valikoimaa. Valmis ratkaisu tarkoittaa, että OEM-valmistajat voivat keskittyä tuotekehitykseen ilman omaa teknistä tai RF-tekniikan asiantuntemusta.

Rengasalusta on yksi markkinoiden ohuimmista. Infineon ja DIGISEQ ovat tehneet laajaa tutkimus- ja kehitystyötä kahden viime vuoden aikana pienten puettavien laitteiden luomiseksi käyttämällä Infineonin SECORA Connect S SLJ37 -sirua. Piiri on saatavana USON8-7 kotelossa, jonka mitat ovat vain 2x2 millimetriä. Alustat valmistaa Universal Smart Cards.