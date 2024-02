Haminan akkumateriaalitehdas sai ympäristöluvan

Kotkan-Haminan seudulle kehittyvä akkuklusteri – jota on työstetty nimellä Power Coast - otti aimo harppauksen eteenpäin, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ilmoitti eilen myöntäneensä ympäristöluvan Haminaan nousevalle CNGR Finland Oy:n akkumateriaalitehtaalle.

CNGR Finland suunnittelee Haminaan laitosta, joka valmistaa mm. premium-sähköajoneuvojen akuissa tarvittavaa prekursorimateriaalia (pCAM). Yhtiön tavoitteena on rakentaa Haminaan huippumoderni tuotantolaitos. Investoinnin arvo on 500 miljoonaa euroa ja ensimmäinen vaihe työllistää suoraan 150 henkilöä.

CNGR Finland Oy on kasvava suomalainen yritys, joka tulee valmistamaan vuodessa 60 000 tonnia muun muassa premium-sähköajoneuvojen akuissa tarvittavaa prekursorimateriaalia (pCAM), mikä mahdollistaa noin 500 000 sähköauton akkua (77 kWh) vuodessa.

- Ympäristöluvan saaminen on meille iso virstanpylväs työssä eteenpäin. Kiitämme Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursoria, Haminan kaupunkia sekä muita kumppaneitamme hankkeen edistämisestä Kymenlaaksossa, ja haluamme kiittää aktiivista kansalaiskeskustelua eri osapuolten kanssa. Alueelle on muodostumassa keskeinen akkualan osaamiskeskus, jolla on positiivinen, taloutta ja työllisyyttä kasvattava vaikutus, sanoo CNGR:n toimitusjohtaja Thorsten Lahrs (kuvassa).

Power Coast akkuklusterin keskeinen tavoite on houkutella Kotkan-Haminan seudulle koko akkuarvoketjun kattavaa tuotantoa ja sitä kautta tukea Suomen akkustrategian toteutumista. CNGR Finland Oy:n hanke on konkreettinen askel klusterin toteutumisessa. Myös Kotkan Keltakalliolle suunnitteilla olevat akkuteollisuuden hankkeet tukevat Power Coast akkuklusterin kehittymistä merkittäväksi akkuteollisuuden kehittämis- ja osaamiskeskukseksi. Akkuteollisuuden vaikutukset seudun elinvoimaan on arvioitu olevan moninkertaiset verrattuna esimerkiksi paperiteollisuuden vaikutuksiin.

Hakemus käsiteltiin etusijamenettelyssä. Hakemuksen käsittelyaika aluehallintovirastossa oli alle 12 kuukauden tavoiteajan. Hakija muutti hakemustaan ensimmäisen kuulemisen jälkeen, minkä vuoksi hakemuksesta kuultiin kahdesti. Hankkeen saaman laajan huomion myötä hakemuksesta annettiin runsaasti muistutuksia ja mielipiteitä: ensimmäisellä kuulemisella yhteensä 406 ja uudelleenkuulemisen myötä vielä 83.