Hyvä, paha sähköauto

Autoala elpyy Euroopassa. Viime vuonna myytiin 12,79 miljoonaa uutta henkilöautoa, joista sähköautoja oli 16 prosenttia. Kehitys vaikuttaa jopa Suomen valtion budjettiin.

Verohallinnon tuoreiden tilastojen mukaan uusista autoista kerättiin autoveroa viime vuonna aiempaa vähemmän, noin 380 miljoonaa euroa. Autoala muistuttaa, että kyse ei ole yllättävästä muutoksesta: ensirekisteröintien ja sähköautojen yleistymisen ennusteiden perusteella autoveron tuotto laskee jatkossakin.

Suurin syyllinen kehitykseen on sähköauto. Uusien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet jo noin 64 grammaan kilometriltä, kun ne vielä vuonna 2020 olivat 123 grammaa kilometriltä.

Valtion budjetissa autoveroa arvioidaan tänä vuonna kertyvän aiempia vuosia vähemmän, hieman yli 300 miljoonaa euroa. Autoala arvioi autoverokertymäksi tänä vuonna noin 320 miljoonaa euroa, sillä rekisteröintien määrä jää viime vuosia alemmas ja sähköistymisen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuosiin verrattuna.

- Viime vuonna rekisteröitiin paljon edellisinä vuosina tilattuja sähköautoja, sillä komponenttipula hidasti eniten juuri ladattavien autojen tuotantoa vuosina 2021-2022. Vuoden 2024 alussa sähköautojen tilauskanta on sulanut edellisvuosia selvästi alemmas, kertoo toimitusjohtaja Tero Lausala Autoalan Keskusliitosta.

Sähköautojen vapauttaminen autoverosta lokakuussa 2021 on lisännyt huomattavasti täyssähköautojen kysyntää. Autoalan mukaan sähköautojen nollaverolle on vankat perusteet, sillä uusien sähköautojen hinta on vielä selvästi bensiiniautoja korkeampi. Verohallinnon tilastojen mukaan täyssähköautojen keskihinta oli viime vuonna noin 55 000 euroa. Bensiiniautojen keskihinta oli noin 32 000 euroa, josta autoveron osuus oli lähes 4 000 euroa. Samalla autoista kannetun arvonlisäveron määrä on vastaavasti kasvanut, koska sähköistyminen nostanut uusien autojen keskihintaa.

Liikenteen sähköistyminen ja liikenteen päästöjen väheneminen ei ole ollut pelkästään yli hallituskausien ja puoluerajojen jatkunut tahtotila. Suomella on sitovat muiden EU-maiden kanssa yhdessä sovitut liikenteen päästövähennystavoitteet. Jos sähköistyminen ei etene riittävän nopeasti, päästötavoitteet joudutaan kuromaan kiinni korottamalla uusiutuvan polttoaineen jakeluvelvoitetta. Jakeluvelvoitteen nostaminen puolestaan nostaa polttoaineiden hintoja ja vähentää valtion polttoaineverotuloja, sillä uusiutuvien polttoaineiden verotaso on fossiilisia polttoaineita alempi.

Autoveron osuus liikenteen erillisveroista on vain murto-osa, sillä suurimmat verokertymät tieliikenteestä ovat peräisin polttoaineveroista sekä vuosittaisista ajoneuvoveroista. Polttoaineveroa arvioidaan viime vuonna kertyneen noin 2,7 miljardia euroa ja ajoneuvoveroa noin 1,1 miljardia euroa.

- Veropohjan sulaessa on selvää, että liikenteen verojärjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen. Samalla tulee pohdittavaksi, onko perusteltua asettaa liikenteen erillisveroille sama noin 5 miljardin euron verokuorma kuin tähän asti. Liikenteen verotusta tulisi tulevina vuosina uudistaa siten, että autokannan kiertoa hidastavasta autoverosta luovuttaisiin kokonaan, evästää Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.

Vain harvoissa Euroopan maissa autoista peritään hankinnan yhteydessä veroa, sillä autovero nostaa keinotekoisesti autojen hintaa. Hankinnan verotaso on Suomen lisäksi korkea vain Tanskassa ja Hollannissa. Autovero vanhentaa autokantaamme ja heikentää siten liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen päästöjä. Uusien autojen kysyntä seuraa autojen hintamuutoksia, joten kaikki hankinnan hintaan kohdistuvat veronkorotukset vähentäisivät entisestään uusien autojen rekisteröintejä.