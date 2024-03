Joka kahdeksas uusi palvelin käsittelee tekoälyä

TrendForcen ennustaa, että palvelimien toimitukset lisääntyvät hieman yli kaksi prosenttia tänä vuonna. Yhä suurempi osa palvelimista myydään prosessoimaan tekoälykuormia.

Tutkimuslaitoksen mukaan tekoälypalvelimien osuus markkinoista kasvaa tänä vuonna 12,1 prosenttiin. Kaikkiaan palvelimia myydään tänä vuonna noin 13,7 miljoonaa. Iso osa kasvusta tulee amerikkalaisilta pilviyrityksiltä, sillä kokonaiskysyntä ei ole vielä palannut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Valmistajista Foxconnin odotetaan kasvavan nopeimmin, noin 5–7 prosentin vauhdilla. Tämä kasvu sisältää merkittäviä tilauksia, kuten Dellin 16G-alustan, AWS Graviton 3 and 4:n, Google Genoan ja Microsoftin Gen9-laajennukset. Tekoälypalvelintilausten osalta Foxconn on edennyt merkittävästi Oraclen kanssa ja on myös saanut joitain AWS-tilauksia.

Inventecin kasvuvauhdin ennustetaan olevan toiseksi suurin ja yltävän kolmeen prosenttiin. Quanta Computerin ja Supermicron palvelintoimitusten kasvuvauhdin odotetaan pysyvän ennallaan vuoden takaiseen verrattuna. Quantalla on edessään useita epävarmuustekijöitä, joista merkittävimpiä ovat Metan yleiskäyttöisten palvelintilausten merkittävä väheneminen vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja Intel-alustojen kysynnän lasku Googlelta, joka on siirtänyt painopisteensä AMD:hen.

TrendForce arvioi, että Quanta menestyy paremmin tekoälypalvelintoimituksissa tänä vuonna, mikä johtuu pääasiassa Pohjois-Amerikan pilviasiakkaiden, kuten Microsoftin ja AWS:n, tilauksista. Supermicro keskittyy tekoälypalvelinten kasvuun tänä vuonna, ja se voi kaksinkertaistaa toimituksensa tässä segmentissä.

Kuva: DALL-E