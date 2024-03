Altera tulee takaisin

Intel ilmoitti viime marraskuussa luopuvansa ohjelmoitavasta logiikastaan. Nyt yhti on ilmoittanut uusvanhan FPGA-yhtiönsä Alteran virallisesta lanseerauksesta. Alteran logo meni samalla uusiksi.

Intel yllätti monet vuonna 2016 ostamalla toiseksi suurimman FPGA-piirien valmistajan eli Alteran 16 miljardilla dollarilla. Seitsemän vuotta myöhemmin pääjohtaja Pat Gelsinger ilmoitti, että PSG-ryhmä (Programmable Solutions Group) irrotetaan omaksi yhtiökseen tämän vuoden aikana.

Vuonna 2016 Intel perusteli, että palvelinkortteja piti alkaa kiihdyttämään ohjelmoitavilla piireillä. Ei mennytkään kovin kauaa ennen kuin kovin kilpailija AMD kaappasi itselleen sen suuremman FPGA-valmistajan eli Xilinxin.

Intel kertoi samalla Alteran eri tuoteperheiden kuulumisia. Agilex 9 on nyt volyymituotannossa. Se tarjoaa markkinoiden nopeimmat datamuuntimet, jotka ovat ihanteellisia tutka- ja sotilas-ilmailusovelluksiin, jotka vaativat suuren kaistanleveyden sekasignaali-FPGA:ita.

Agilex 7 F-sarjan ja I-sarjan piirejä ollaan tuomassa tuotantoon. Kaksi kertaa parempi suorituskyky wattia kohden verrattuna kilpaileviin FPGA-siruihin. Nämä piirit on räätälöity suuren kaistanleveyden laskentasovelluksiin, kuten datakeskukseen, verkkoon ja puolustussovelluksiin.

Agilex 5 on nyt laajalti saatavilla. Se tarjoaa ainoan FPGA-suorituskykyä sulautettuihin ja reunasovelluksiin. Tulossa on Agilex 3, joka on vähävirtaisempi ratkaisu pilvi-, tietoliikenne- ja älykkäisiin reunasovelluksissa.