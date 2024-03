Uusi yritys toi tehokkaan RISC-V-alustan tekoälyn prosessointiin

Markkinoilla on nyt melko vahva konsensus siitä, että tulevaisuuden tekoälyprosessointi perustuu dedikoituihin piiriratkaisuihin GPU-suorittimien sijaan. Yksi tämän alueen pioneereista on piilaaksolainen startup Tenstorrent. Se on juuri esitellyt ensimmäisen piirituotteensa kehitysalustoineen.

Tenstorrent on mielenkiintoinen uusi nimi AI-laskennan alueella. Yrityksen perustaja on Jim Keller, joka on kehittänyt AMD:n prosessorien Zen-arkkitehtuurin ja Teslan alkuperäisen autonomisen ajon prosessorin.

Kehittäjille Tenstorrent on lanseerannut kaksi RISC-V-pohjaista devkitiä eli kehitysalustaa. Ensimmäinen eli Grayskull e75 on PCIe 4.0 -liitäntään istuva kortti, jolla on yksi Grayskull-prosessori. AI-kokeiluun ja testaamiseen tarkoitettu kortti maksaa 599 dollaria.

Toinen alusta on Grayskull e150. Siinä on niinikään yksi prosessori, mutta tehobudjetti on nostettu 200 wattiin (e75:ssa budjett on 75 wattia). Tämä kortti maksaa 799 dollaria.

Prosessorit on optimoitu neuroverkkojen kouluttamiseen ja niillä päättelyyn. Niillä voidaan tehdä myös muita rinnakkaisia laskutoimituksia. Tenstorrent-prosessorit koostuvat Tensix Cores -ytimistä, jotka pystyvät suorittamaan pienet ja suuret tensorilaskut tehokkaasti. Prosessorit kommunikoivat keskenään suoralla linkillä DRAMien sijaan. Grafiikkasuorittimiin verrattuna prosessorit ovat Tenstorrentin mukaan helpompia ohjelmoida, skaalautuvat paremmin ja soivat erinomaisesti ympäristöihin, joissa ajonaikaiset prosessit ovat niukempia.