Robottiautoa ohjaa miljardi riviä koodia

Kännykkäprosessoreistaan tunnettu Arm on esitellyt ensimmäiset prosessorit robottiautoihin tai ohjelmistopohjaisiin ajoneuvoihin, kuten yhtiö kuvailee. Erityisesti autonomisissa ajoneuvoissa koko arkkitehtuuri pitää miettiä uusiksi, kun autoa alkaa ohjata ”miljardi riviä ohjelmistokoodia”.

Arm lanseerasi kerralla kaikkiaan viisi prosessoriydintä, jotka kaikki on suunnattu autoihin. Uutuuksiin sisältyy kaksi 64-bittistä Cortex A -suoritinta, Neoverse-ydin, Armin ensimmäinen 64-bittinen R-suoritin ja näytönohjainpiiri.

Kaksi uutta Cortex A -suoritinta ovat Arm:n AE -perheen uusimpia ajoneuvoille räätälöityjä (AU-tehostettu). Ytimet ovat Cortex-A520AE ja A720AE. Ne on suunnattu erityisesti ohjaamon toimintojen prosessointiin.

Uusi Neoverse-ydin on mallimerkinnältään V3AE. Neoverse-arkkitehtuuri lanseerattiin aikanaan palvelinprosessoreille, mutta sillä on paljon yhteistä itseohjautuvien ajoneuvojen kanssa. Uusi lisensoitava prosessoriydin haastaa Nvidian hegemonia ADAS-laitteissa ja avaa laitevalmistajille uusia mahdollisuuksia. Neoverseen palvelimelle on lisätty esimerkiksi toiminnallinen suojaus, kuten TFP (transient fault protection). Tämä turvaa järjestelmän, jos palvelin kaatuu.

Mali C720AE -kuvaprosessori on puolestaan sekä tekoälykameroita että peruutuskameroita varten - sekä tekoälyn että kuljettajan tarpeisiin. Cortex R on taase Arm:n klassinen reaaliaikaisen ja toiminnallisen turvallisuuden perhe. Cortex R82AE on sarjan ensimmäinen 64-bittinen versio.

Julkistusten rinnalla EDA-talot ovat uutisoineet tuestaan uusille ytimille. Cadence ilmoitti heti tuovansa tarjolle chiplets-pohjaisen referenssisuunnittelun, joa perustuu Arm:n uusiin IP-ytimiin. Ensimmäinen alusta tulee ADAS-laitteiden toteutukseen.

Siemens ilmoittaa puolestaan demoavansa Cortex-A720AE-pohjaista simulointiympäristöä.