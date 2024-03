USB-latausta 95 prosentin hyötysuhteella

Lataus on sitä ympäristöystävällisempää, mitä suurempi osa virrasta voidaan muuntaa hyödynnettäväksi sähköenergiaksi. Englantilainen Pulsiv kehuu, että sen uusien USB-C-referenssimallien ja -moduulien hyötysuhde ylittää keskimäärin 95 prosenttia.

Pulsiv on kehittänyt referenssimallinsa ja moduulinsa yhteistyössä Innosciencen ja magnetiikan asiantuntijan Freneticin kanssa. Malleissa käytetään Innosciencen GaN-piirejä. Ensimmäinen referenssi on 65 watin laturi, joka on luvattu julkistaa vielä kuluvan kuun aikana.

Suunnittelun etuaste hyödyntää Pulsivin kehittämää OSMIUM -tekniikkaa AC-DC-muunnosprosessin tehokkaaseen hallintaan ilman käynnistysvirtaa ja ilman tulojännitteen pienenemistä. Tämä patentoitu menetelmä mahdollistaa myös pienempien järjestelmäkomponenttien käytön perinteisiin malleihin verrattuna.

DC-DC-muunnin 65 W:n variantissa perustuu standardinmukaiseen QR-flybackiin. Kun OSMIUM-etuaste yhdistetään Freneticin optimoituun magnetiikkaan, on mahdollista käyttää EQ20-ydintä. Tämä vähentää flyback-muuntajan kokoa 20 prosenttia.

Freneticin toimitusjohtaja Chema Molinanmukaan ratkaisu pienentää flyback-muuntimen kokoa ja nostaa sen tehokkuuden ennennäkemättömälle tasolle. - Tämä antaa asiakkaille mahdollisuuden saavuttaa uusia suoritustasoja, kokoa ja kustannuksia, ja olemme innoissamme voidessamme olla osa tällaista innovatiivista ratkaisua.

Innosciencen GaN-komponenttien käyttö on auttanut minimoimaan häviöitä entisestään alentamalla RDS(on)-arvoa ja vähentämällä loiskapasitanssia.

Pulsivin tuotepäällikkö Tim Mooren mukaan yli 95 prosentin keskimääräinen hyötysuhde tarkoittaa, että asiakkaille voidaan tarjota tehokkaita seinään asennettavia USB-C-ratkaisuja, jotka pysyvät viileinä. - Tämä parantaa luotettavuutta, minimoi kokonaiskoon ja optimoi kustannukset luodakseen maailman johtavan ennakkotapauksen USB-C-virtalähteissä.