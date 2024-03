NATO-jäsenyys teki suomalaisyrityksistä kiinnostavampia

Teknologiayhtiö Insta on solminut kaksi yhteistyösopimusta. Sopimukset liittyvät Naton tietojärjestelmäviraston hallinnoimiin ohjelmiin. Insta Advancen liiketoimintajohtaja Petri Reiman näkee, että NATOn uudessa multidomain-ajattelussa suomalaiset ratkaisut näyttävät kiinnostavilta.

- Suomella on ollut vahva oma linja, kun puolustusratkaisuja on kehitetty ja Ukrainan myötä on havaittu, että Suomen linja on ollut hyvä. Lisäksi Suomen ratkaisujen integraatiotaso- ja kyvykkyys erilaisten järjestelmien osalta ja aselajien osalta on maailman huippuluokkaa, Reiman arvioi.

NATOssa arvostetaan kykyä intergoida järjestelmiä yhteen. Lisäksi Reiman muistuttaa, että meillä on yleisesti hyvä maine teknologisesti kyvykkäänä maana ja luotettavana kumppanina.

NCI Agency on Naton tieto- ja viestintäteknisiä hankintoja hoitava teknologia- ja kyberkeskus. Instan ensimmäinen sopimus laitoksen kanssa on ns. perustilaussopimus (BOA, Basic Ordering Agreement). Sen myöt Insta voi tarjota NCI Agencylle niin kutsuttuja kaupallisia vakiotuotteita (COTS, Commercial off-the-shelf) ja palveluita, kuten esimerkiksi tilannekuva-, johtamisjärjestelmä- ja kyberturvallisuuspalveluita, tiedonsalaus- ja yhdyskäytäväratkaisuja sekä ohjelmistopalveluita.

Toinen yhteistyösopimus solmittiin belgialaisen EUROCITY-nimisen yrityksen kanssa. Yhteistyösopimus liittyy NCI Agencyn puitesopimukseen, jossa Insta on mukana EUROCITYn palveluverkoston kautta. Viisivuotinen puitesopimus koskee kyberturvallisuus- ja ohjelmistosuunnittelupalveluja ja sen myöstä Installa on mahdollisuus tarjota NCI Agencyn puitesopimuksen hankintapyyntöjen mukaisia tieto- ja kyberturvallisuuspalveluita sekä ohjelmistokehityspalveluita NCI Agencyn tarpeisiin ja Naton jäsenmaille.

Petri Reimanin mukaan Installa on asiantuntija- ja integraatiopalveluiden lisäksi muutamia kärkiä NATO-markkinaan ja yleisemmin kansainväliseen markkinaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kyberverkkoturvallisuuden ratkaisut eli salaimet. Installa on salainten SafeLink-tuoteperhe, jonka kanssa käytetään Certifier-avaintenhallintaratkaisuja ja turvattuja yhdyskäytäviä. Lisäksi valikoimaan kuuluu Steel-tuotesarja, jossa on esimerkiksi dronella kuljetettavia panosratkaisuja.

Globaalisti tämä teollisuudenhaara on miljardiluokkaa. - Näiden markkinoiden yhteenlaskettua kokoa on vaikea arvioida, koska kaikki kauppa ei ole julkista. Pelkästään tuon salain- ja yhdyskäytäväratkaisujen markkinan on arvioitu liikkuvan sadoissa miljoonissa, Reiman kertoo.

NCI Agencyn puitesopimus- ja yhteistyöverkostossa mukana oleminen näiden sopimusten kautta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet osallistua Natossa ja muissa Nato-maissa käytettävien keskeisten IT-järjestelmien ja niihin liittyvän kyberturvallisuuden kehittämiseen ja suorituskykyjen parantamiseen.

Reimanin mukaan sopimukset osoittavat, että suomalaista osaamista ja asiantuntemusta arvostetaan ja tarvitaan. - Instan asiantuntemuksella voidaan vastata monipuolisesti ja räätälöidysti kansainvälisen puolustusteknologiamarkkinan tulevaisuuden tarpeisiin, Reiman jatkaa.

Insta on toiminut puolustusteknologian markkinoilla jo yli 50 vuotta. Yhtiö on Puolustusvoimien strateginen kumppani. Sillä on vahva rooli myös esimerkiksi Suomen tulevan F-35 -hävittäjäkaluston avioniikkajärjestelmien tuki- ja ylläpitokonseptin kehityksessä sekä uuden hävittäjän järjestelmien integroimisessa kotimaisiin järjestelmiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa.