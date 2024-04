Logitech toi ChatGPT:n hiireen ja näppäimistöön

PC-oheislaitteita valmistavalla Logitechilla joku keksi, että olisi hyvä idea, jos vaikkapa tekstiä käsitellessä saisi kutsuttua ChatGPT:n käyttöönsä yhdellä napin painalluksella. Siispä yhtiö kehitti Logi AI Prompt Builder -lisätoiminnon osaksi hiirien ja näppäimistöjen ohjausohjelmistoa.

Logi AI Prompt Builder on lisäikkuna, joka avautuu Logi Options+ -sovelluksen avulla yhden napin painalluksella. Se tuo tekoälyn käyttöön salamannopeasti. Käyttäjä voi esimerkiksi valita haluamansa tekstin ja antaa Logi AI Prompt Builderin muotoilla tekstin uudelleen, tehdä siitä yhteenveto tai kääntää toiselle kielelle.

Logitech on aiemminkin hyödyntänyt tekoälyä esimerkiksi Smart Actions -pikavalinnoissa ja MX Brio -verkkokamerassa. Logi AI Prompt Builder on kuitenkin innovaatio, joka auttaa tuomaan ChatGPT:n laajaan käyttöön tarjoamalla nopean ja sujuvan pääsyn tekoälyn hyödyntämiseen ilmaiseksi. Se sopii kenelle tahansa, jolla on Logi Options+ -ohjelmisto ja sen kanssa yhteensopiva Logitechin näppäimistö tai hiiri.

Logi AI Prompt Builder on saatavana ilmaiseksi Windows- ja Mac-käyttäjille Logi Options+ -sovelluksen kautta. Sen käyttöliittymä toimii toistaiseksi vain englanniksi, mutta komentoja sille voi antaa myös suomeksi.

Toiminto on käytettävissä Logitechin MX-, Ergo-, Signature- ja Studio-sarjan laitteilla. Sovelluksessa voi määritellä näppäimen, joka kutsuu ruudulle ChatGPT-ikkunan. Logitech toi lisäksi tarjolle Signature AI Edition Mouse -hiiren, jossa on oma dedikoitu nappi ChatGPT:tä varten.