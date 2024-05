Nyt pitää varoa pdf-liitteitä

Tietoturvayritys Check Point Researchin tilastojen mukaan haitallisia sähköposteja tulee kaikenlaisissa muodoissa, mutta suuri määrä sisältää haitallisia tiedostoja tai liitteitä. Kaikista haitallisista tiedostoista PDF-tiedostot näyttävät olevan vaarallisimpia. Niistä on tullut hallitseva väline haitaohjelmien levittämiseen.

Tilastot ovat ajatuksia herättäviä. Yksi jokaisesta 246 sähköpostin liitteestä ja yksi jokaisesta 287 linkistä on haitallisia. Lisäksi 62 prosenttia kaikista haitallisista tiedostoista on jaettu sähköpostitse viimeisen kuukauden aikana.

Itse asiassa viimeisen kuukauden aikana Check Point Research on havainnut, että pdf-tiedostot muodostavat 69,1 prosenttia kaikista haitallisista tiedostoista maailmanlaajuisesti. Seuraavaksi lähin on exe eli ajettava ohjelma, niiden osuus on 15,7 prosenttia.

Pdf-tiedostot ovat ongelma muutamasta syystä. Monissa perinteisissä suojausskannereissa tämän kaltaiset perustiedostotyypit tarkistetaan allekirjoitusten avulla. Nämä etsivät tunnettuja huonoja tiedostoja. Näitä on hyvä etsiä – ne on helppo estää ja niistä tulee pitää huolta.

Mutta hakkerit tietävät tämän ja ovat kehittäneet menetelmiään. Pdf-tiedostoihin voidaan esimerkiksi upottaa elementtejä, kuten URL-osoitteita, komentosarjoja tai piilotettua sisältöä, joilla perustarkastukset voidaan ohittaa.

Tämän torjumiseksi Check Point on kehittänyt innovatiivisen tekoälyllä toimivan moottorin nimeltä Deep PDF. Tämä moottori menee perinteisiä tunnistusmenetelmiä pidemmälle käyttämällä syväoppimisalgoritmeja analysoimaan pdf-dokumentin koko rakennetta.

Deep PDF" tutkii pdf-tiedoston sisäistä rakennetta, tiedostoon upotettuja kuvia ja niiden sijoittelua, upotettuja URL-osoitteita ja niiden kontekstia asiakirjassa, sekä pdf-tiedoston raakasisältöä.

