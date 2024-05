Nyt voi testata kattavasti IoT-dataa satelliitista

3GPP:n uusimmissa Release 17 määrityksissä tuotiin mukaan lisäys, joka mahdollistaa datayhteydet satelliittien ja maanpäällisten 5G-verkkojen välillä. Rohde & Schwarz kertoo nyt, että sen testausratkaisu näitä IoT-yhteyksiä varten täyttää kaikki määritellyt vaatimuksenmukaisuudet.

Nämä vaatimukset ovat GCF-järjestön (Global Certification Forum) asettamia. Järjestön viimeisessä kokouksessa Rohde & Schwarz vahvisti NTN NB-IoT -testitapaukset radiotaajuuksille (RF) ja radioresurssien hallinnalle (RRM) NTN-datalinkeissä. Yhtiön TS-RRM- ja TS8980-testausalustat hyväksyttiin kaikentyyppisiä NTN NB-IoT -testejä (RF, Demod ja RRM) varten.

Rohde & Schwarz on ainoa yritys, joka on aktivoinut sekä NTN NB-IoT -radiotaajuuden (RF) että radioresurssien hallinnan (RRM) työkohteet (WI) GCF:ssä. Käytännössä tämä arkoittaa, että Rohden testauslaitteilla voidaan sertifioida NB-IoT-laitteiden toiminta myös NTN-yhteyksissä

Ei-maanpäälliset verkot (NTN) ovat langattomia viestintäjärjestelmiä, jotka toimivat maan pinnan yläpuolella. Ne ovat välttämättömiä kaikkialla olevien yhteyksien toteuttamiselle ja tuovat peiton myös syrjäisille alueille, joilla ei ole pääsyä perinteisiin maanpäällisiin verkkoihin.

TS-RRM ja TS8980 ovat vaatimustenmukaisuuden testausjärjestelmiä, jotka on suunniteltu helpottamaan NB-IoT-sertifiointia LTE:ssä ja muissa radioliitäntätekniikoissa. TS-RRM on täysin automatisoitu vaatimustenmukaisuustestijärjestelmä RRM-yhteensopivuustestien suorittamiseen. TS8980 on markkinoiden kompaktein täyden valikoiman vaatimustenmukaisuuden testausratkaisu. Se tukee koko RF- ja RRM-laitteiden sertifiointiprosessia.

Lisätietoja Rohde & Schwarzin NTN-ratkaisuista löytyy täältä.