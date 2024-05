PSA 4 parantaa tietoturvaa entisestään

PSA Certified on maailmanlaajuinen turvallisuus- ja arviointikehys, joka on suunniteltu verkkoon yhdistetyille laite-ekosysteemeille. Sen tarkoituksena on luoda luottamusta yhdistettyihin laitteisiin ja varmistaa niiden turvallisuus. Uusin versio PSA 4 vie suojausta taas askeleen pidemmälle.

PSA Certified tarjoaa useita sertifiointitasoja, jotka osoittavat laitteen tai järjestelmän noudattavan parhaita turvallisuuskäytäntöjä ja kestävän erilaisia kyberhyökkäyksiä. 4-taso julkistettiin viime kuussa. PSA Certified Level 4 iSE/SE -sertifiointi tarjoaa parannetun suojan arvokkaille tekoälymalleille ja varmistaa järjestelmien tulevaisuudenkestävyyden uusia hyökkäysmenetelmiä ja nousevia turvallisuusuhkia vastaan.

Arm on yksi PSA Certified liittouman perustajista. Yhtiön Secure Devices Ecosystem -yksikön johtaja David Maidmentin mukaan datan arvo ei ole koskaan ollut korkeampi. Sama pätee datan suojelun tärkeyteen. - PSA 4 auttaa teollisuutta ottamaan käyttöön turvallisuusominaisuuksia, jotka suojaavat laitteita ja malleja haitallisilta muutoksilta ja varkauksilta nyt ja seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kaikkiaan eri PSA-tasojen sertifikaatin on hankkinut yli 200 yritystä lähes 90 teknologiatoimittajalta. Näin ollen kyse on yhdestä menestyneimmistä ohjelmista yhdistettyjen laitteiden turvallisuuden takaamiseksi.

Käytännössä PSA 4 esimerkiksi suojaa koneoppimismallit erittäin vahvalla kryptografialla ja avaintallennuksella. 4-taso myös huomioi kehittyneemmät hyökkäysmenetelmät. Tämä uusi taso tarjoaa korkean tason PSA-RoT -varmuuden suojan fyysisiä tai ohjelmistohyökkäyksiä vastaan.