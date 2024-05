Nvidialla oli muutama vuosi sitten iso ongelma. Yhtiön grafiikkaprosessorit olivat kehittyneet tasolle, joka oli hyvin lähellä fotorealismia. Samalla potentiaalinen markkina kutistui koko ajan. Nyt yhtiö on selvästi suurin ja ylivoimaisesti kannattavin puolijohdetalo. Perustaja Jensen Huangin temppu perustuu osin onneen.

Kahden eri moottorin ohjaaminen on vanha idea ja toteutettukin monin eri tavoin. STMicroelectronics on nyt esitellyt kehityskortin, joka nopeuttaa kaksimoottoristen suunnittelujen kehitystä niin teollisuuteen kuin kuluttajatuotteisiin.

Ympäristön reaaliaikainen seuranta on ratkaisevan tärkeää globaalin kestävyyden parantamiseksi. Mahdollisuus analysoida näyte nopeasti ja tunnistaa ongelma on avain nopeisiin ratkaisuihin, joilla on minimaaliset vaikutukset ekosysteemiin. Tämä pyrkimys kohti kaikkialla läsnä olevaa, reaaliaikaista aistimista on muuttanut nesteantureiden vaatimuksia: niissä vaaditaan pienempää kokoa, suurempaa kestävyyttä ja pienempää tehoa samalla kun ne tarjoavat laadukkaita tuloksia. Alan kehittyessä tarvitaan älykkäitä alustoja tien päällä tapahtuvaa tunnistusta varten. Näiden alustojen on oltava erittäin monipuolisia, ja niiden täytyy pystyä täyttämään ainutlaatuiset vaatimukset monenlaisissa sovelluksissa ympäristövesistä prosessinhallintaan. Tämä artikkeli esittelee kannettavan, reaaliaikaisen tunnistusratkaisun ja prototyyppialustan nopeaan nesteen tunnistukseen.

Nokia ilmoitti tänään saaneensa onnistuneesti päätökseen puolustusyhteisöjen taktisiin viestintäratkaisuihin erikoistuneen amerikkalaisen Fenix Groupin oston. Alun perin joulukuussa 2023 julkistettu yritysosto vahvistaa Nokian asemaa puolustussektorilla lisäämällä yhtiön portfolioon Fenixin laajakaistaiset taktiset viestintätuotteet.

PSA Certified on maailmanlaajuinen turvallisuus- ja arviointikehys, joka on suunniteltu verkkoon yhdistetyille laite-ekosysteemeille. Sen tarkoituksena on luoda luottamusta yhdistettyihin laitteisiin ja varmistaa niiden turvallisuus. Uusin versio PSA 4 vie suojausta taas askeleen pidemmälle.

Zoom Video Communications kertoo lisänneensä kokouksiinsa salauksen, joka tukee NIST-järjetön määrittelemiä kvanttikoneiden hyökkäyksen kestävää salausalgoritmia. Käytänössä koko Zoom Workplace -ympäristöön on lisätty PQC- eli kvanttikoneiden jälkeisen ajan salaus. Zoom puhuu salauksesta termillä ”kvanttikoneiden kestävä E2EE” ( PQC end-to-end encryption).

3GPP:n uusimmissa Release 17 määrityksissä tuotiin mukaan lisäys, joka mahdollistaa datayhteydet satelliittien ja maanpäällisten 5G-verkkojen välillä. Rohde & Schwarz kertoo nyt, että sen testausratkaisu näitä IoT-yhteyksiä varten täyttää kaikki määritellyt vaatimuksenmukaisuudet.

AMD:n esitteli datakeskusten palvelimien EPYC-prosessorit jo vuonna 2007. Nyt yhtiö laajentaa EPYC-suoritinvalikoimaa 4004-malleilla, jotka huippumalleja edullisempaa suorituskykyä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Englantilainen Pickering Interfaces kertoo juhlivansa 25-vuotista taivaltaan modulaarisen instrumentointistandardi PXI:n parissa. Yhtiö kertoo myös, että 25 vuotta sitten esitellyt alkuperäiset kolme moduulia ovat edelleen saatavilla.

Tietoturvayritys Check Point Researchin tilastojen mukaan haitallisia sähköposteja tulee kaikenlaisissa muodoissa, mutta suuri määrä sisältää haitallisia tiedostoja tai liitteitä. Kaikista haitallisista tiedostoista PDF-tiedostot näyttävät olevan vaarallisimpia. Niistä on tullut hallitseva väline haitaohjelmien levittämiseen.

Moni on huomannut, että älypuhelimen verkkoyhteys ei toimi uusissa kerrostaloissa entiseen tapaan. Tämä johtuu ikkunoiden selektiivikalvosta ja talon betonityypistä. Tampereen yliopistossa tehdyssä väitöskirjassa osoitetaan, että signaalinvaimennukseen voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla.

Michelin on solminut lisenssisopimuksen japanilaisen Murata Manufacturing Co:n kanssa. Yhtiön tarkoituksena on integroida RFID-tunnisteet autonrenkaisiin. Tekniikka auttaa edistämään renkaiden hallintaa, kestävyyttä, turvallisuutta ja jäljitettävyyttä käyttöiän loppuun.

Columbian yliopiston insinööritiimi on esitellyt, kuinka ydinmagneettista resonanssispektroskopiaa (NMR) voidaan hyödyntää litium-metalliakkujen anodipinnan suunnittelussa. Tutkimuksessa saatujen tulosten avulla voidaan kehittää uusia elektrolyyttejä ja anodipintoja, jotka parantavat akkujen suorituskykyä ja turvallisuutta.

Pitkän uran Nokiassa tehnyt Veijo Kontas sai korkeimman kunnianosoituksen, jonka yliopisto voi myöntää akateemisen maailman ulkopuoliselle henkilölle, kun Oulun yliopisto myönsi hänelle kunniatohtorin arvonimen. Kontas on ollut merkittävässä roolissa Oulun alueen ekosysteemissä teollisuuden ja yliopistomaailman sillanrakentajana.

Kovia viime vuosina kokenut Sailfish OS -käyttöjärjestelmän kehittänyt Jolla yllätti monet esittelemällä eilen Mind2-tietokoneen, jota yhtiö kutsuu tietoturvalliseksi, kustomoitavaksija avoimeksi AI-kumppaniksi. Käytännössä kyse on puheella tai selaimella eli kännykällä tai tietokoneella ohjattavasta palvelimesta, joka kytkeytyy erilaisiin palveluihin.

Machdyne-niminen valmistaja on esitellyt USB-tikun, jonka myyntiargumentti eroaa täysin niistä, joilla muistitikkuja myydään. Blaustahl-tikun sirut ovat ferrosähköisiä eli FeRAM-piirejä ja niille tallennettu data säilyy muistissa 200 vuoden ajan.

Joidenkin arvioiden mukaan jopa yli puolet sovelluskoodista olisi tekoälyn tuottamaa. Linuxiin GenAI-generoitu koodi ei kuitenkaan ole niin tervetullutta. Esimerkiksi NetBSD on päivittänyt omat ohjeensa ja ne kieltävät tai rajoittavat voimakkaasti tekoälyn luoman koodin käyttöä avoimen lähdekoodin Linux-jakeluissa.

Infinite Electronics -konserniin kuuluvat langattomien liitäntälaitteiden toimittaja L-com on esitellyt uuden sarjan avoimen lähdekoodin Arduino -logiikkaohjaimia ja virtalähteitä. Nämä tuotteet palvelevat keskeisiä toimintoja prosessiohjauksessa, kuljetus- ja liikennejärjestelmissä, ruoka- ja juomateollisuudessa sekä teollisuuslaitosten, maatalouden, rakennusten ja kotitalouksien automaatiossa.

Jos kehittää IoT-laitetta mobiiliverkkoon, täytyy sirulla käytettävää radiota varten hankkia lisenssi mobiilitekniikoita kehittäviltä yrityksiltä. Nordic Semiconductor tekee tämän nyt helpoksi yhdessä Sisvelin kanssa. Sisvel on patenttipoolin ylläpitäjä, jonka kautta voi tehdä lisenssisopimuksen esimerkiksi Nokian, Ericssonin, ZTE:n kanssa mobiiliverkoissa toimiviin laitteisiin.

STMicroelectronics ja Amazon Web Services ovat yhdistäneet voimansa luodakseen koneoppimissovelluksen äänitapahtumien havaitsemiseen, jota ST-kumppaniohjelmaan kuuluva LACROIX aikoo käyttää älykaupungeissa. ST- ja AWS-tekniikoiden yhdistelmä avaa uusia mahdollisuuksia koneoppimissovellusten luomiseen reunalla.