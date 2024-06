Täällä on eniten teollisuusrobotteja

Robottien määrä tuotannossa kasvaa kaikkialla, mutta rankingin ykkösenä on Etelä-Korea. Siellä 10 000 työntekijää kohti on 1012 asennettua robottia tuotantolinjalla. Koreaa voidaan pitää maailman automatisoiduimpana maana.

Altindex.comin keräämän data perusteella Kiina ei ole listan kärjessä, vaikka maa on tehnyt valtavia investointeja teolliseen robotiikkaan viimeisen kahden vuoden aikana. Itse asiassa neljässä muussa maassa robotteja on tuotannossa enemmän. Koreassa robotteja on tuotannossa 2,5-kertainen määrä Kiinaan verrattuna.

Etelä-Koreassa on lähes 7 kertaa enemmän robottityöntekijöitä kuin maailmanlaajuisesti keskimäärin. Yhdysvallat ja useimmat Euroopan maat ovat kaukana jäljessä tässä kehityksessä. Koreassa kehitys on lisäksi ollut erittäin nopeaa: maassa on robotteja 300 kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Listan kakkosena on Saksassa, mutta sielläkin robotteja on selvästi Koreaa vähemmän. Saksassa 10 000 työntekijää kohti on 415 robottia. Tämäkin on yllättävää, kun ottaa huomioon, että maassa on vahva autojentuotanto ja autoteollisuus on perinteisesti ollut automaation etulinjassa.

Japanissa on tuotannossa 397 robottia kymmentä tuhatta työntekijää kohti. Kiinassa luku on 392. Kiinan massiiviset panostukset automaatioon näkyvät, sillä viisi vuotta sitten maassa oli vain 97 robottia 10 000 työntekijää kohti.

Yhdysvallat on kaukana näistä luvuista, sillä siellä on 285 asennettua robottityöntekijää 10 000 työntekijää kohti. Euroopassa robotteja on eniten Sveitsissä (296 robottia / 10 000 työntekijää). Italiassa luku on 219, Belgiassa 216 ja Ranskassa 180.

Luvut tulevat jo lähivuosina nousemaan selvästi, sillä Statista ennustaa, että teollisuusrobotiikan markkinat kolminkertaistuvat ja ylittävät 36 miljardin dollarin arvon vuoteen 2030 mennessä.

