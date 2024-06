Avoimella mallilla parempaa koodia

Yhä suurempi osa ohjelmointikoodista on tekoälyn generoimaa. Ranskalainen Mistral AI, joka tunnetaan avoimien LLM-mallien kehittäjänä, on esitellyt erityisesti koodaajille kehitetyn mallin. Codestral on tuottaa testien mukaan tarkempaa ja tehokkaampaa koodia kuin aiemmat mallit.

Codestral on avoimen painon tekoälymalli, joka on suunniteltu nimenomaan koodareille. Se auttaa kehittäjiä kirjoittamaan koodia ja korjaamaan sitä rajapinnan kautta. Codestralia voidaan käyttää kehittyneiden AI-sovellusten suunnitteluun ohjelmistokehittäjille.

Malli on koulutettu yli 80 ohjelmointikielen monipuoliselle tietojoukolle, mukaan lukien suosituimmat, kuten Python, Java, C, C++, JavaScript ja Bash. Se toimii hyvin myös Swiftin ja Fortranin kaltaisilla kielillä.

Codestral säästää kehittäjien aikaa ja vaivaa monella tapaa. Se voi suorittaa koodaustoimintoja, kirjoittaa testejä ja täydentää minkä tahansa osittaisen koodin myös koodin keskellä (fill-in-the-middle). Tuloksena on vähemmän bugeja.

Mistrala AI on verrannut Codestralia muihin koodaajien suosimiin LLM-malleihin, kuten CodeLlama 70B, Deepseek Coder 33B ja Llama 3 70B. Bechmark-testien mukaan koodi on erittäoin laadukasta eli parempaa kuin muita malleja käytettäessä, ja tietenkin ihmiskoodareita parempaa.

Codestral integroituu suotittuihin ympäristöihin kuten VSCode ja JetBrains. Tutkimus- ja arviointikäyttöön mallin voi ladata ilmaiseksi HuggingFacesta. Lisätietoja täällä.