Pian yli puolet älypuhelimista on tekoälykkäitä

Erilaisten tekoälytoimintojen tulo älypuhelimiin on yksi tämän vuoden kuumista trendeistä. Stocklytics.comin esittämien tietojen mukaan AI-älypuhelimet muodostavat 54 prosenttia kaikista älypuhelintoimituksista vuoteen 2028 mennessä, eli kolme kertaa enemmän kuin tänä vuonna.

Tekoälypuhelimien maailmanlaajuinen kysyntä, erityisesti nuorempien uuden tekniikan heavy usereiden keskuudessa, jatkaa kasvuaan huolimatta siitä, että nämä laitteet ovat markkinoiden premium- tai lippulaivasegmentissä ja maksavat selvästi keskihintoja enemmän.

Tekoälyteknologia on mullistanut älypuhelimet tehden niistä nopeampia, älykkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Se on kuitenkin myös lisännyt uusien laitteiden kysyntää, mikä on auttanut älypuhelinteollisuutta elpymään kahden vuoden myynnin romahtamisen jälkeen. Vaikka teknologiajätit Apple, Google ja Samsung kilpailevat jo parhaiden tekoälypuhelimien toimittamisesta, näiden laitteiden myynti on vasta alkanut nousta ja markkinaennuste seuraaville vuosille on varsin optimistinen.

Statistan ja Canalysin tiedot osoittavat, että tekoälyälypuhelimet muodostavat noin 16 prosenttia kaikista älypuhelintoimituksista vuonna 2024, eli kolme kertaa enemmän kuin viime vuonna. Niiden markkinaosuus kasvaa kuitenkin merkittävästi seuraavina vuosina. Näiden laitteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvaessa tekoälyälypuhelimien kokonaistoimitukset, joiden osuus maailmanlaajuisesta älypuhelinmyynnistä nousee 54 prosenttiin.

IDC:n tiedot, jotka ennustivat toimitettujen tekoälypuhelimien määrää, osoittivat samanlaista kasvua. Vuoden 2024 loppuun mennessä älypuhelintoimittajat toimittavat noin 234 miljoonaa GenAI-älypuhelinta, mikä on neljä kertaa enemmän kuin viime vuonna. Vuoteen 2028 mennessä tämän luvun odotetaan kasvavan lähes 290 prosenttia ja saavuttavan 912 miljoonaa.

Vaikka tekoälyteknologian käyttö älypuhelimissa tuo mukanaan laajan valikoiman toimintoja, kuten optimoitua akun kestoa ja taattua turvallisuutta, tekoälyllä toimivat käännöstyökalut ja älykkäät kirjoitusassistentit tai tekoälyllä toimiva terveyden ja kunnon seuranta, mikään näistä ei ole syy siihen, miksi ihmiset ostavat tekoälyälypuhelimia.

Samsungin laajan, yli 5000 kuluttajaa kattavan tutkimuksen mukaan yli puolet vastaajista käytti tekoälyälypuhelimia etsiäkseen ja oppiakseen lisää jostain. Samaan aikaan Canalysin tutkimus osoitti, että Manner-Kiinan kuluttajat olivat innostuneimpia tekoälyälypuhelimista, ja 43 prosenttia oli erittäin tai erittäin kiinnostunut näiden laitteiden ostamisesta.

Toisaalta kuluttajat ovat edelleen hintatietoisia. Vain 12 prosenttia oli halukas maksamaan yli 1000 dollaria tekoälypuhelimesta.

Lue lisää täällä.