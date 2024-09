Suunnittelijat sisällyttävät graafisia käyttöliittymiä useimpiin elektronisiin laitteisiin parantaakseen käyttökokemusta ja tehdäkseen sovelluksesta visuaalisesti houkuttelevamman. Microchip on nyt esitellyt ohjelmiston, jolla näyttävien käyttöliittymien suunnittelu onnistuu sekä sen omassa MPLAB-kehitysympäristössä että Linuxissa.

Pitkä käyttöikä, suuri energiatiheys sekä hyvä iskun- ja värähtelynkestävyys ovat automaattitrukkien ja muiden liikkuvien robottien perusvaatimuksia. Millä kriteereillä tällöin valitaan akkukemia, -kenno ja -kotelointi?

Belgialainen Melexis on lanseerannut uuden MLX92253-anturin Hall-ilmiöön perustuvaan Dual Latch -tuoteperheeseensä. Tämä nopea anturi tarjoaa kaksi erillistä signaalirataa, mikä vähentää häiriöitä ja varmistaa johdonmukaisen 90° vaihe-eron riippumatta magneettinapojen säteestä. Tämä mahdollistaa tarkan nopeus- ja suuntalaskennan ohjausyksiköissä sekä helpottaa ratkaisun siirrettävyyttä eri järjestelmien välillä.

Suomen mittapuussa kookas ohjelmistotalo Cadmatic saa uuden vetäjän, kun Detlef Schneider aloittaa tehtävässä 7.10.2024. Schneider seuraa Jukka Rantalaa, joka on johtanut Cadmaticia menestyksellisesti 23 vuotta.

Qorvo on jo vanha RF-yritys, vaikka se nimenä onkin suht tuore. Triquintin ja RF Microdevicesin perillinen on nyt esitellyt uuden moniradiosirun, joka on suunnattu älykodin Matter-ohjattaviin laitteisiin. Se erottaa erityisesti pienellä tehonkulutuksellaan.

DigiKey on yksi suosituimpia elektroniikan komponenttien verkkokauppoja. Sen valikoima on valtava. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla yhtiö lisäsi tarjontaansa yli 340 000 uutta tuotetta ja yli 150 uutta toimittajaa. Valtavat määrät vaativat paljon työtä, sanoo yhtiön liiketoiminnan kehityksestä vastaava Mike Slater.

Tekoäly ei ole enää pelkkä muotisana, vaan se muuttaa jo nyt käytännössä lähes jokaista toimialaa. Yritysjohtajat näkevät, miten tekoäly voi olla heidän seuraava menestystekijänsä. Investoinnit tekoäly teknologiaan ovat kasvussa, ja Lenovon tilaaman IDC-raportin CIO PlayBook 2024 - All About Smarter AI mukaan tekoälyinvestointien odotetaan kasvavan tänä vuonna 61 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Mutta kuinka moni onnistuu sijoittamaan investoinnit oikeaan paikkaan organisaatiossa, kysyy Lenovon Jari Hatermaa.

Eurooppalainen H2020 SOLiDIFY-konsortio on mikroelektroniikan tutkimuslaitos IMECin johdolla onnistunut kehittämään kiinteää metallielektrolyyttiä käyttävän protoakun, jonka energiatiheys on peräti 1070 wattituntia litraa kohti. Lukema on parempi kuin parhaimmissakaan kehitetyissä neste-elektrolyytin litiumakuissa.

Taiwanilainen DFI on tuottanut sulautettuja ratkaisuja markkinoille jo vuodesta 1981 lähtien. Suomessa yhtiön tuotteita edustaa Mespek. Nyt valikoima on laajentunut myös tehokkaimpiin COM-moduuleihin eli COM-HPC-kortteihin.

Sähköautoihin liittyvä kyberturvallisuus tiedostetaan Check Point Software Technologies -tietoturvayhtiön tietoturva-asiantuntija Jarno Ahlströmin mukaan jo melko hyvin, ja se on ollut viime aikoina paljon esillä myös julkisuudessa. - Pitää muistaa, että auto on tietokone, sanoo Alhström sanoo Drivalian videopodcastissa.

Kun autot, lentokoneet, laivat tai tietokoneet rakennetaan materiaalista, joka toimii sekä akkuna että tukirakenteena, paino ja energiankulutus vähenevät radikaalisti. Göteborgilaisen Chalmersin yliopiston tutkimusryhmä on nyt esitellyt rakenteellisen akun, joka voisi puolittaa kannettavien tietokoneiden painon, tehdä matkapuhelimista yhtä ohuet kuin luottokortti tai pidentää sähköautojen kantamaa jopa 70 prosenttia.

Israelin tiedustelupalvelu Mossadin isku Hizbollahin terroristeihin hakulaitteiden kautta edustaa uudenlaista keinoa käydä sotaa. Iskuissa kuoli ainakin yhdeksän ja jopa 3000 haavoittui. Mutta miksi terroristijärjestö käyttää hakulaitetta?

Suomessa julkisten Wi-Fi-verkkojen käyttö ei ole niin yleistä, koska kaikilla on käytössään rajattoman datan turvallinen mobiiliyhteys. Maailmalla moni menee kuitenkin nettiin julkisen Wi-Fi-verkon kautta. Pilvipohjaisia turvallisia yhteyksiä yrityksille tarjoava Indusface selvitti, mitkä verkot ovat kaikkein turvattomimpia.

Teleste kertoo toimittaneensa ensimmäiset 10 000 yksikköä älykkäitä ICON-vahvistimia Pohjois-Amerikan asiakkailleen. Kaikki toimitetut vahvistimet ovat varustettuja transponderilla, mikä kertoo Pohjois-Amerikan kaapelioperaattoreiden kasvavasta kiinnostuksesta etävalvottuja ja -ohjattavia verkkoja kohtaan.

Yhdysvaltain valtionhallinnossa vaaditaan, että arkaluonteista dataa sisältävät laitteet pitää suojata erilliseen TPM-turvamoduuliin. STMicroelectronics on nyt esitellyt ensimmäisen TPM-moduulin, joka tukee syyskuussa 2026 pakolliseksi tulevaa FIPS 140-3-sertifiointia.

3GPP-järjestön uusin standardi eli Release 17 määritteli, miten maanpäälliset ja satelliittien kautta kulkevat NTN-verkot toimivat yhdessä. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt ensimmäisen IoT-modeeminsa, joka tukee uusia NTN-yhteyksiä.

Edinburghilainen Dukosi aikoo mullistaa akkujärjestelmien monitoroinnin uudella langattomalla ratkaisullaan. Nyt yhtiö kertoo, että sen piirit ovat valmiina volyymitoimituksiin. Markkinoille tekniikka tulee ensi vuonna ”aasialaisessa sähköautossa”, eli ilmeisesti jonkun kiinalaisen valmistajan uutuusmallissa.

Nykyiset kvanttitietokoneet perustuvat suprajohteille, joita pitää operoida erittäin kylmissä olosuhteissa. Diplomi-insinööri Cliona Shakespeare kehitti Jyväskylän yliopiston väitöstyössään uudenlaista piipohjaista kvanttibittiä, mikä voisi mahdollistaa suuremman kvanttitietokoneen rakentamisen.

Autoilun siirtyminen fossiilisista polttoaineista sähkömoottoreihin kuulostaa vihreän siirtymän kannalta hyvältä, mutta liiketoiminnalla on myös synkkä puolensa. Tekoälyn perusteella tehty laaja tutkimus osoittaa, että jopa 75 prosenttia akustojen toimitusketjuun kuuluvista yrityksistä rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia.

DDoS eli palvelunestohyökkäys on kyberisku, jossa käytetään suurta määrää laitteita lähettämään valtava määrä pyyntöjä verkkopalvelulla. Nokia on nyt esitellyt tekniikan, jolla näitä hyökkäyksiä voidaan torjua keskitetysti verkossa muutamassa sekunnissa.