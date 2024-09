Venäjä kiusaa nyt monia naapureitaan aiheuttamalla häiriöitä GPS-signaaliin. Vaasan yliopistossa tehty väitöskirja tuo merkittäviä edistysaskeleita ratkaisuissa, joita paikannuksessa voidaan ottaa käyttöön silloin, kun GNSS-signaalit ovat poissa pelistä.

Instan SafeLink-salausratkaisu on saanut Tracomilta NATO RESTRICTED ja EU RESTRICTED -tason salaustuotehyväksynnät. Kyseessä on ensimmäinen Traficomin tekemä salaustuotehyväksyntä EU:n ja Naton turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi.

Tietoturvayhtiö Check Point Researchin tutkimusosasto on havainnut uuden, mullistavan uhan: ensimmäisen mobiililaitteille suunnatun kryptovaluutan huijaussovelluksen Google Playssa. Sovellus tekeytyi lailliseksi WalletConnect-työkaluksi, hyödyntäen digitaalisen omaisuuden kasvavaa suosiota ja kohdistuen suoraan käyttäjiin heidän mobiililaitteillaan.

Samsung Electronics ilmoitti tänään lisäävänsä SSD-tuotteidensa valikoimaan 990 EVO Plus -mallin. PCIe 4.0 -tuen ja uusimman NAND-teknologian ansiosta 990 EVO Plus on ihanteellinen ratkaisu kuluttajille, jotka haluavat parantaa tietokoneidensa suorituskykyä ja energiatehokkuutta.

Sähköverkon ulkopuolella on tuhansia linkkimastoja, sääasemia, rakennustyömaita, rautateitä ja muita kohteita, joissa tarvitaan pieniä määriä sähköä. VTT-vetoisessa projektissa havaittiin, että polttokennoteknologia mahdollistaa toimintavarman, etäohjattavan ja ympäristöystävällisemmän sähköntuotannon jopa vaikeakulkuisissa ääriolosuhteissa.

Telia ja Valokuitunen ovat sopineet alustavasti Telia Finlandin pientaloalueille toteuttamien kotien valokuituyhteyksien myymisestä Valokuituselle. Kaupassa Valokuituselle siirtyy runsaat 16 000 valokuituasiakasta.

Nokia kertoo, että uusiseelantilainen operaattori Spark New Zealand (Spark) on valinnut sen laajentamaan olemassa olevaa 4G- ja 5G-verkkoa maan kaupungeissa. Spark on valinnut Nokian ensisijaiseksi 5G-radioverkon toimittajaksi.

90 prosenttia ihmisistä väittää ymmärtävänsä tekoälyä jonkin verran, mutta vain 15 prosenttia tietää, miten sitä voi käyttää arjessa. Näin kertoo Samsungin tuore tutkimus, johon osallistui 11 000 eurooppalaista.

Yhdysvaltain kauppaministeriön teollisuus- ja turvallisuusvirasto BIS on julkistanut ehdotuksen uudesta säännöstöstä, joka toteutuessaan kieltää tiettyjä laitteistoja ja ohjelmistoja sisältävien ajoneuvojen myynnin tai maahantuonnin. Rajoitus koskee koodia ja komponentteja, joilla on yhteys Kiinaan tai Venäjään.

Sony on esitellyt uuden 27-tuumaisen näytön INZONE-sarjaansa. 27-tuumaisella M10S-näyttö saattaa olla maailman nopein, sillä sen virkistystaajuus on 480 hertsiä. Myös vasteaika on kutistettu 0,03 millisekuntiin.

Sähköenergiaa olisi syytä pystyä varastoimaan pitkiä aikoja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Columbian yliopiston materiaalitieteiden tutkijat näyttävät löytäneen tähän ratkaisuksi uuden elektrolyytin. Tutkimus on julkaistu Nature Communications -lehdessä.

Kyberrikolliset ovat alkaneet hyödyntää yhä enemmän suosittuja sisältöjen luontiin ja yhteistyöhön tarkoitettuja alustoja tietojenkalasteluhyökkäyksissään, kertoo tietoturvayritys Barracudan uhka-analyytikkojen tuore raportti. Näitä alustoja käyttävät laajasti niin yritykset, koulut kuin luovan alan toimijatkin, ja rikolliset pyrkivät hyödyntämään käyttäjien luottamusta levittääkseen haitallisia linkkejä.

Tällä hetkellä esimerkiksi älypuhelimilla voidaan määrittää käyttäjän sijainti parhaimmillaan muutaman metrin tarkkuudella, jos satelliittidataa yhdistetään mobiiliverkon dataan. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt uuden alustan, jolla kulutuselektroniikan laitteisiin saadaan sentintarkka paikannus.

Tekoälyllä viritettyjä tietokoneita myydään nyt kuluttajille, mutta nyt tekniikkaa tuodaan myös ammattikäyttöön kentälle. Panasonic on esitellyt ensimmäisen Toughbook-sarjan tabletin, jossa on tekoälyä tukeva Intel-suoritin.

PC-tietokoneiden myynti saavutti huippunsa vuonna 2011, jolloin myytiin miljoona uutta tietokonetta joka päivä. IDC:n uusimman ennusteen mukaan noita aikoja on enää turha haikailla takaisin. PC-markkina on jämähtänyt nykyiselle tasolleen, eikä isoja muutoksia ole tällä vuosikymmenellä luvassa.

PCI on tärkein oheisväylä, joka ensi vuonna on päivittymässä seitsemännen sukupolven standardiin. Sen myötä datanopeus kasvaa huomattavasti nykyisestä, peräti 128 gigasiirtoon sekunnissa. Optisen tekniikan ECOC 2024 -tapahtumassa tätä tulevaa tekniikkaa demotaan jo.

Ruotsalainen Northvolt ilmoitti tänään massiivisista uudelleenjärjestelyistä, joissa yhtiö irtisanoo peräti 1600 työntekijää. Toimet ovat raskaita, mutta välttämättömiä yhtiön tulevaisuuden kannalta, kertoo yritys tiedotteessaan.

Saksalainen elektroniikan komponenttien jakelija Rutronik on lisännyt valikoimaansa intialaisen iVativin NEVA-moduulin. Kyse on reilun neliösentin moduulista, joka tukee Bluetooth 5.4 -standardia ja sen myötä pitkää kantamaa.

Nokia kertoi voittaneensa 5G-sopimuksen Viettel Groupin kanssa Vietnamissa. Kyse onb maan ensimmäisestä 5G-verkosta ja sopimus kattaa 2500 5G-tukiaseman toimittamisen operaattorille. Tukiasemat on valmistettu Vietnamissa.

LUT-yliopiston tuore energiaselonteko nostaa esille Suomen energiatalouden keskeiset uhat ja haasteet erityisesti sähkön hinnan ja toimitusvarmuuden osalta. Sähkön hinta heittelee suurella skaalalla, eikä edes toimituksesta ole varmuutta, jos olosuhteet käyvät oikein hankaliksi.