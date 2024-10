Uuden raportin mukaan Google käyttää vuosittain enemmän sähköä kuin monet maat, herättäen huolta teknologia-alan ympäristövaikutuksista ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Nopeasti kehittyvä tekoäly ja datakeskusten kasvava energian tarve ovat nostaneet teknologiajättien sähkönkulutuksen ennennäkemättömiin lukemiin.

Pääomasijoittajien ja PwC:n järjestämän Kasvunrakentaja-kilpailun voittajaksi ja yleisön suosikiksi nousi tänä vuonna avaruusteknologiayritys ICEYE. Kasvunrakentaja-kilpailussa etsitään pääomasijoittajien kohdeyritysten joukosta vuoden kiinnostavinta ja innostavinta kasvutarinaa, johon liittyy tärkeänä osana kasvun rakentaminen yhteistyössä pääomasijoittajan kanssa.

Omnivision on julkistanut kolme uutta BSI- eli taustavalaistua globaalin sulkimen kuva-anturia, jotka on suunniteltu parantamaan koneälysovellusten, kuten teollisuusautomaation, robotiikan ja älykkäiden liikennejärjestelmien tarkkuutta ja suorituskykyä. Nämä uudet sensorit tarjoavat paremman valonherkkyyden ja suljintehokkuuden sekä erinomaisen suorituskyvyn heikossa valaistuksessa.

Oululaislähtöinen Oura on esitellyt neljännen polven älysormuksensa. Oura Ring 4 on kokonaan titaaninen, kasvattaa antureiden määrää ja tekee uuden Smart Senging -teknologian avulla entistä tarkempia terveys, liikunta- ja unimittauksia.

Grafiikkakorteilla ja tekoälylaskennassa käytetään HBM-muisteja (high bandwidth memory), joissa suorituskykyä kasvatetaan pinoamalla DRAM-siruja päällekkäin. SK Hynix on nyt aloittanut maailman ensimmäisen 12-kerroksisen HBM3E-massatuotannon.

Kyberrikollisten hyökkäykset mobiiliverkkoihin ovat nousussa ja muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, varoittaa Nokia Threat Intelligence Report 2024. Mobiiliverkot, jotka ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan viestintäinfrastruktuurissa, ovat kasvavassa määrin erilaisten kyberhyökkäysten kohteina. Raportti nostaa esiin etenkin palvelunestohyökkäykset (DDoS) sekä tietomurrot, jotka voivat johtaa vakaviin palvelukatkoksiin ja kriittisten tietojen vaarantumiseen.

Jos verkon reunalla olevassa laitteessa on hyvin vähän muistia, sen laiteohjelmiston päivitys vaatii yleensä kaksi sirua, EEPROM- ja sarjamuotoisen flash-muistin. STMicroelectronics on kehittänyt uudenlaisen Page EEPROM -muistin, joka korvaa nämä kaksi muistia yhdellä hybridiratkaisulla.

EU:n sirusäädöksen (EU Chips Act) toimielin Chips JU on tehnyt päätöksen rahoittaa eurooppalaisia puolijohteiden pilottilinjaesityksiä. VTT on mukana kahdessa nyt käynnistyvässä pilottilinjassa. VTT:n saaman rahoitusosuuden avulla hankitaan laitteita Otaniemeen rakennettavaan yhteiskäyttöiseen Kvanttinovan puhdastilaan.

Tarvitseeko sovelluksesi erittäin nopeaa latausta USB-portin läpi? Italialainen Eggtronic on esitellyt arviointikortin, jonka avulla voidaan nopeasti kehittää USB PD 3.1 -määrityksiä tukeva, jopa 240 watin tehoinen laturiratkaisu. Sen hyötysuhde on kovaa luokkaa eli parhaimmillaan yli 95 prosenttia.

Tutkimuslaitos Omdia ennustaa, että 5G-verkossa toimivien IoT-yhteyksien määrä kasvaa lähes miljardiin vuoteen 2030 mennessä. Kehitys perustuu viime vuonna standardoituun RedCap-tekniikkaan (Reduced Capacity).

Nokia valmistaa myös kotien ja toimistojen lähiverkkojen Wi-Fi-reitittimiä. Nyt yhtiö on esitellyt uuden Beacon 19 -reitittimen, joka nostaa verkon maksimidatanopeuden jopa 19 gigabittiin sekunnissa.

Lempääläinen Xortec on yli 30-vuotias elektroniikan sopimusvalmistaja. Nyt yhtiö kertoo kasvattavansa tuotantoaan koneinvestoinneille. Yhtiö on ottanut käyttöön uuden ladontalinjan. Tuore koneinvestointi tekee Xortecin tuotannosta entistä nopeampaa ja joustavampaa. Nykyaikaiset koneet sekä kasvattavat liiketoimintaa että tukevat tuotekehitystä. Uudessa linjassa on peräkkäin kaksi Panasonicin AM-100-ladontakonetta.

Nokia kertoi viime viikolla kaapanneensa huomattavan osan 3,6 miljardin dollarin arvoisista sopimuksista Vodafone Idealta. LightReading-sivusto on saanut lisätietoja VIL:n toimittajapäätöksistä. Näiden tietojen perusteella uusi sopimus oli iso voitto Nokialle.

Automaatioteknologian ratkaisuja toimittava Advantech on lanseerannut uusia reunapalvelupaketteja esimerkiksi Azure IoT Edge- ja AWS IoT Greengrass -ratkaisuja varten. Palveluja tarjotaan EaaS-mallina (Edge-as-a-Service), jossa laitteisto, reunalaskentaohjelmisto ja niihin liittyvät pilvipalvelut integroidaan tehokkaan orkestroinnin varmistamiseksi

Saksalaisen Rutronikin järjestelmäratkaisujen suunnitteluosasto eli Rutronik System Solutions on esitellyt uuden RAB5-sovitinkortin. Tämä kehityskortti on suunniteltu erityisesti ledisovelluksiin, joita käytetään niin autoteollisuudessa kuin teollisuuden 4.0 -ratkaisuissakin.

Kutsumme taskussa olevaa laitetta älypuhelimeksi, vaikka se monella tapaa on lähinnä erittäin kehittynyt taskulaskin. MIT:stä irrotettu tekoäly-yritys Liquid AI on nyt esitellyt uudet tekoälymallit, jotka toimivat myös pienten resurssien laitteissa.

Nokia on esitellyt kuituoptisten verkkojen Lightspan-tuotesarjaan uuden MF-8-ratkaisun, joka pystyy tarjoamaan 10/25/50 ja tulevia 100G passiivisia kuitu- eli PON-yhteyksiä. MF-8 on suunniteltu keskikokoisiin verkkototeutuksiin.

Nokia ilmoitti kesäkuun lopulla myyvänsä merenalaisten tietoliikennejärjestelmien liiketoimintansa Ranskan valtiolle. Yhtiö kertoo nyt, että jo kolmannesta neljänneksestä lähtien Submarine Networks -liiketoiminta esitetään lopetettuna toimintona.

Raspberry Pi on valmistaja, joka yhden piirilevyn tietokonesarjan ansiosta on saanut maailmanlaajuista mainetta ja vaikuttanut koulutusalalle ja harrastelijoille tarkoitettujen elektronisten moduulien markkinoiden kehitykseen. Toimittajan tuotteet sopivat kuitenkin yhtä hyvin teollisuuslaitteisiin, kuin muihinkin sovelluksiin...

Georgia Techin tutkimus osoittaa, että tuhannet selainlaajennukset voivat vaarantaa käyttäjien yksityisyyden keräämällä arkaluontoisia tietoja verkkosivuilta ilman käyttäjän suostumusta. Tämä nostaa esiin tarpeen tiukemmille tietosuojakäytännöille ja niiden tehokkaammalle valvonnalle.