Nokia ilmoitti tänään uusista nimityksistä yhtiön johtoryhmässä. Yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty entinen suurlähettiläs Mikko Hautala. Yhtiön kannattavimman osan eli Nokia Technologiesin johtaja Jenni Lukander sen sijaan jättää yhtiön.

Google julkistaa perinteisesti lokakuussa uuden version Android-käyttöjärjestelmästään ja tässä kuussa vuorossa on Android 15. Laitevalmistajat haluavat uuden alustan ominaisuudet nopeasti lippulaivojensa käyttöön ja OnePlus lupaakin jo julkistaa OxygenOS 15 -käyttöjärjestelmänsä viikon kuluttua torstaina.

Avnet brändäsi kesällä uudelleen sulautettujen tuotteiden liiketoimintansa Tria Technologies -nimellä. Nyt Tria on esitellyt uuden COM Express -emolevyn nopeaan prototyyppien luomiseen, teknologian arviointiin, järjestelmäsuunnitteluun ja sovellusohjelmistojen kehittämiseen.

Kyberturvayritys Arctic Wolf on kartoittanut ihmisten käyttäytymisestä aiheutuvia riskejä tietoturvassa. Tyypillisenä heikkoutena on kierrätetyt salasanat eri palveluissa. Pohjoismaisista IT-alan johtajista peräti 75 prosenttia käytti samaa salasanaa useammassa palvelussa.

Suomalainen Flow Computing kohahdutti viime kesänä väittämällä, että sen rinnakkaisen laskennan PPU-arkkitehtuuri parantaa kaikkien nykyaikaisten prosessorien suorituskykyä merkittävästi. Nyt Flow on liittynyt RISC-V Internationaliin ja lupaa 100-kertaisen tehonlisäyksen jopa kaikissa nykyisissä RISC-V-suunnitteluissa.

Viime aikoina analyytikot ovat esittäneet varsin pessimistisiä näkymiä 5G-verkkojen kehityksestä. Tänään kolmannen neljänneksen tuloslukunsa kertoneen Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark näki kuitenkin ”aihetta optimismiin kaikissa liiketoimintaryhmissä”.

Tallinnassa järjestettiin eilen elektroniikan sopimusvalmistukseen keskittynyt seminaari. EMS and Beyond 2024 -tapahtumassa ruodittiin alan uusia haasteita. Niihin kuuluvat EU:n uusi kyberturva-asetus sekä kasvavat ESG-vaatimukset, sanoi Viron elektroniikkateollisuusliiton toimitusjohtaja Arno Kolk (kuvassa keskellä).

NXP julkisti keväällä CoreRide-alustan, jolla voidaan toteuttaa ohjelmistopohjainen ajoneuvo. Nyt yhtiön on tuonut alustalle ensimmäiset verkkokytkimensä. Niiden avulla CoreRide-alustalla data liikkuu 80 gigabitin sekuntinopeudella.

Nokia, optisten verkkojen ratkaisuja kehittävä Windstream Wholesale ja Colt Technology Services -operaattori yhdistävät voimansa saattaakseen päätökseen maailman ensimmäisen ultranopean 800 gigabitin kokeilun. Linkki kulki Lontoosta Chicagoon ja siinä testattiin sekä datanopeutta että IP-palvelua.

Elisa avasi kaupallisen 5G-verkkonsa kesäkuussa 2018 ensimmäisten joukossa maailmassa. Noin kuusi vuotta verkon avaamisen jälkeen Elisan 5G yltää jokaiseen Suomen kuntaan. 5G-verkon laajentaminen jatkuu myös tulevaisuudessa, ja 5G-teknologia ottaa vielä kehitysaskeleita ennen 6G:n tuloa.

Siinä missä Qi-tekniikka käytännössä vaatii langattomasti ladattavan laitteen makuuttamista latausalustan päällä, AirFuel-tekniikka mahdollistaa lataamisen jopa metrien päästä. Rohde & Schwarz on nyt esitellyt ensimmäisen testausratkaisun näiden linkkien kehittämiseen.

Infineon Technologies on esitellyt sähköautoihin hybriditehomoduulin, joka ensimmäistä kertaa yhdistää pii- ja piikarbiditekniikan samaan ratkaisuun. Tämä yhdistää suorituskyvyn ja edullisuuden samaan pakettiin.

KIOXIA Europe on esitellyt uuden polven PCIe 5.0 -tekniikkaa tukevat SSD-levyt. XD8-sarja on lisäksi yhteensopiva NVMe 2.0 -määrittelyjen kanssa. Uutuuslevyt tuovat lisää tallennuksen suorituskykyä erityisesti pilvi- ja hyperskaalaympäristöihin.

IEC 62443 -standardi määrittelee viisi turvallisuustasoa (Security Level, SL), jotka kuvaavat eri turvallisuuden tasoja teollisuusjärjestelmien kyberhyökkäysten varalta. Schneider Electricin NMC3-kortti on markkinoiden ensimmäinen, joka on sertifioitu SL2-tason sertifioinnin.

Kyberturvallisuusyritys Check Point epäilee, että AsyncRAT-hyökkäysskriptin on kehittänyt generatiivinen tekoäly. Yhtiöiden mukaan tämän paljastaa se, että koodi on liian siistiä ja liian hyvin dokumentoitua.

Japanilainen Nisshinbo Micro Devices on lanseerannut ND1160 IO-Link -lähetinvastaanottimen, joka on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisten teollisuusautomaatio- ja anturisovellusten kasvaviin vaatimuksiin. Se tarjoaa huippuluokan ominaisuuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan tehokkaiden anturisovellusten kasvavaan kysyntään tarjoamalla erittäin kompakti ja yksinkertainen ratkaisu.

Nürnberg Messe järjestää maailman tärkein sulautetun tekniikan messua. Viime viikolla Embedded World laajensi Pohjois-Amerikkaan, kun messut järjestettiin Austinissa. Tapahtuma keräsi 3500 vierasta.

Sähköauton lataaja voi säästää vaivatta sievoisen summan sähkölaskussa käyttämällä mobiilisovellusta, lupaa Nordic Green Energy. Yhtiön mukaan parhaimmillaan älylataus on säästänyt yli 70% kuukaudessa maaliskuun 2023 alusta alkaneella vertailukaudella. Sovellus ohjaa sähköauton latauksen automaattisesti vuorokauden halvimpiin aikoihin.

Tampereen yliopistosta ja seitsemästä yrityksestä koostuvan SoC Hub -konsortion kolmas järjestelmäpiiri Headsail on saapunut tuotannosta. Piiriä testataan parhaillaan Tampereen yliopistolla. Piiri on valmistettu Taiwanissa TSMC:n tehtailla,

Nokia kertoo nykyään ahkeraan pienemmistäkin 5G-verkkosopimuksista, mutta totuus markkinoilla on paljon synkempi. Tutkimuslaitos Dell´Oro ennustaa nyt, että markkinat eivät todennäköisesti enää kasva ennen 6G-tekniikan tuloa käyttöön.