Elektroniikka kutistuu myös tänä vuonna

Teknologiateollisuus kertoi tänään suhdannekatsauksessaan, että elektroniikka- ja sähköteollisuus on lähes 10 prosenttia viimevuotista alemmalla tasolla. Viime vuonna alan yritysten liikevaihto laski viisi prosenttia noin 20 miljardiin euroon eli lasku näyttää jatkuvan.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yhteenlaskettu tuotannon määrä oli kuluvan vuoden tammi–elokuussa kahdeksan prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Uusien tilausten että tilauskannan arvo nousivat heinä–syyskuussa edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta toisaalta alalle ovat olleet viime vuosina tyypillisiä voimakkaat tilausvaihtelut vuosineljännesten välillä.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa euroina kuusi prosenttia enemmän kuin huhti-kesäkuussa ja yhdeksän prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2023 (ks. kuva).

Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kahdeksan prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa ja 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2023 syyskuussa. Kuluvan vuoden tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan kääntyvän nousuun seuraavan puolen vuoden aikana.

Luvassa oleva kasvu on toki hyvä asia, mutta Suomi kärsii muun Euroopan tavoin taantumasta samaan aikaan, kun tekoäly nostaa lukuja kaikkialla muualla. Tietyillä markkinoilla kasvu on ollut jopa voimakasta. Mikä Euroopassa siis on vikana?

Tämä on hyvä kysymys, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtajana maanantaina aloittava Minna Helle. - EU on hyvin paljon panostanut sääntelyyn. Teknologia-alaa koskee satakunta viime vuosina tullutta säännöstä. Lisäsääntelyn sijaan pitäisi miettiä, mitä on jo tehty eikä ainakaan vaatimaan lisää sääntelyä.

Helteen mukaan Euroopalla on Yhdysvalloissa maine, että olemme erittäin hyviä sääntelemään. - Nyt EU:ssa täytyy hyvin tarkkaan miettiä, miten kilpailukyky saadaan raiteille. Tekoälyn suhteen meidän täytyy olla Suomessa kärkijoukoissa, jotta yritykset voivat lähteä hyödyntämään tekoälyä.

Teknologiateollisuuden alle on perustettu AI Finland -verkosto ja nyt ssinå on Minna Helteen mukaan mukana jo yli 400 yritystä.