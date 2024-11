Startup-tapahtuma Slush alkoi tänään Helsingin messukeskuksessa ja osuvasti räntäsateessa. Tekoäly on tapahtumassa isossa roolissa ja sitä sivusi omassa avauspuheenvuorossaan myös paikalle ehtinyt presidentti Alexander Stubb.

Mikropiirien purkuanalyysejäkin tekevä TechInsights on löytänyt Samsungin D1b-sukupolven DRAM-sirun ja vahvistanut sen solukoon. Sirulle saadaan ahdettua gigabitti dataa 2,294 neliömillin alalle.

Akkuteknologian jättiläinen, kiinalainen CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) on esitellyt toisen sukupolven natriumioniakkunsa World Young Scientists Summit -tapahtumassa. CATL päätutkija Wu Kai kertoi, että uusi akkuteknologia tulee markkinoille vuonna 2025.

Maailman supertietokoneet on jälleen laitettu paremmuusjärjestykseen. Listalla Suomen LUMI oli sijalla kahdeksan. AMD:n EPYC-prosessorit ja Instinct-sarjan GPU-kiihdyttimet ovat kiistatta tämän hetken paras yhdistelmä, kun haetaan parasta mahdollista suorituskykyä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu eli Xamk hankkii 5G-testiverkon koulutus-, tutkimus- ja kehityskäyttöön. Sen toimittaa Nokia. - 5G-testiverkot ovat osa Nokian tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen kanssa, Ecosystem Manage Olli Liinamaa Nokiasta kertoo.

Aalto-yliopiston Artemis-tutkimusryhmän on kehittänyt ratkaisun, joka mahdollistaa tilaäänen luomisen helposti jo olemassa olevilla mikrofoneilla ja niihin kytkettävällä edullisella lisälaitteella. Akustiikan laboratorion tutkimukseen perustuva laite muodostaa mikrofoneista ryhmän, joka kykenee tallentamaan korkealaatuista tilaääntä.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt uuden LTE Cat 1bis -luokan moduulin SARA-R10001DE, joka on varustettu sisäänrakennetulla eSIMillä. Sisäänrakennettu eSIM mahdollistaa verkkovaihdot kustannusten ja kuuluvuuden optimoimiseksi.

Aalto-yliopiston energiatutkijat ovat kehittäneet uudenlaisia ratkaisuja, joiden he uskovat mullistavan täysin sähköautoissa käytettyjen akkujen kierrätyksen kuljetuksesta ja varastoinnista aina litiumin talteenottoon. Uuden teknologian avulla käytetyt litiumakut voidaan kierrättää turvallisesti ja ympäristöystävällisesti, ja esimerkiksi litiumin talteenottoaste voidaan nostaa muutamista prosenteista jopa yli 70 prosenttiin.

Kajaanissa CSC:n tiloissa jylläävä LUMI on sijalla kahdeksan uusimmalla maailman nopeimpien tietokoneiden Top500-listalla, joka julkaistiin SC24-konferenssissa Atlantassa. LUMI putosi odotetusti Euroopan kärkipaikalta, mutta on silti tällä hetkellä Euroopan toiseksi nopein supertietokone Italian Ferrera Erbognoneen asennetun Eni S.p.A -energiayhtiön HPC6-järjestelmän jälkeen.

Nokian MeeGo-projektista aikanaan ponnistanut Jolla julkisti toukokuussa Jolla Mind2 -tekoälytietokoneen. Käyttäjänsä yksityisyyttä tiukasti varjelevan Mind2-tietokoneen kehitystyö on edennyt siihen pisteeseen, että laitteen loppukokoonpano aloitetaan joulukuussa Jollan uusissa tuotantotiloissa Salo IoT Campuksen tiloissa.

Suomi hankkii uuden kansallisen laskennan ja datanhallinnan ympäristön, joka varmistaa suomalaisille tutkijoille kilpailukykyiset laskentaresurssit. Hankittava ympäristö koostuu uudesta supertietokoneesta, datanhallintajärjestelmästä ja pilvilaskentakapasiteetista. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ja tietotekniikkayhtiö Eviden ovat sopineet uuden ympäristön toimittamisessa.

Nordic Semiconductor lanseerasi viime viikon Electronica-messuilla uuden sukupolven langattomat järjestelmäpiirinsä, jotka perustuvat nRF54-alustaan. Sarjaan kuuluvat nRF54L15, nRF54L10 ja nRF54L05, jotka tarjoavat huippuluokan tehokkuutta, suorituskykyä ja joustavuutta Bluetooth LE- ja IoT-sovelluksiin.

Telia on ensimmäisenä kaupallisena operaattorina testannut äärimmäisen turvallista kvanttisalaustekniikkaa omassa verkossaan Helsingissä. Viime viikolla toteutettu testi on merkittävä edistysaskel kansallisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa Suomelle kvanttiturvallinen salausverkko.

Elektroniikkateollisuuden kansainvälinen kärkitapahtuma Electronica osoitti jälleen vetovoimansa viime viikolla. Neljän päivän aikana Münchenin 18 messuhallissa järjestetyssä tapahtumassa 3480 näytteilleasettajaa esitteli innovaatioitaan noin 80 000 kävijälle.

Viime viikolla järjestettyjen Electronica-messujen pääjohtajapaneelissa puolijohdepomot pohtivat alan tilaa ja suurimpia riskejä. Suurimmiksi riskeiksi pääjohtajat arvioivat toimitusketjujen mahdolliset ongelmat.

Moni uusi sähköauton omistaja kokee toimintasädeahdistusta. Tätä ongelmaa autonvalmistajat voivat helpottaa siirtymällä piipohjaista IGBT-piireissä piikarbidiopohjaisiin siruihin. auton vetoinvertterissä.

Suomalaisten startupien vuoden alkupuoliskolla keräämän rahoituksen määrä on pysynyt viime vuoden tasolla. Sijoittajien markkinatunnelmia seuraava barometri antaa viitteitä markkinan pahimman alakulon päättymisestä. Parin vuoden takaisista luvuista ollaan kuitenkin vielä kaukana.

Keraamiset monikerroskondensaattorit joutuvat tosi koville autojen elektroniikkajärjestelmissä. Vaurioiden ehkäisemiseksi niissä on aiemmin käytetty hopeaepoksiin perustuvia pehmeitä päätyliitoksia, mutta ongelmana on silloin ollut hopean vaeltaminen. SEMCOn eli Samsung Electro-Mechanicsin kehittämä kupariepoksiin perustuva ratkaisu eliminoi sekä halkeamien/oikosulkujen syntymisen että metallin kulkeutumisen.

Nykyään automaatioalan amerikkalaisjätin eli Emersonin mittaus- ja testausdivisioonaksi muuttunut NI siirtyi vuoden 2022 alussa myymään ohjelmistojaan vain tilauksina. Nyt yritys ottaa askeleen taaksepäin ja tarjoaa työkalujaan jälleen kerran sekä kertakäyttölisenssinä että tilauksena.

Englantilainen Pickering Interfaces esitteli Electronica-messuilla uuden sukupolven yksipaikkaisen sulautetun PXIe-ohjaimensa mallimerkinnältään 43-920-002. Uutuus on markkinoiden kompaktein ja tehokkain 3U-ohjain PXI Express -alustalle.