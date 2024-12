Joulun alla Raspberry Pi on julkaissut kaksi uutuustuotetta. Raspberry Pi 500 on uusi näppäimistöön integroitu tietokone, ja Raspberry Pi Monitor, erityisesti Raspberry Pi -laitteille suunniteltu näyttö. Raspberry Pi 500 on saatavilla hintaan 90 dollaria, ja Raspberry Pi Monitor maksaa 100 dollaria.

Kalifornian yliopiston Irvinen kampuksen (UC Irvine) tutkijat ovat tehneet mullistavan läpimurron aurinkoenergian alalla, joka voi muuttaa tavan, jolla tuotamme ja käytämme aurinkoenergiaa tulevaisuudessa. Tutkijoiden kehittämä menetelmä voi muuttaa perinteisen piin ominaisuudet dramaattisesti, parantaen sen kykyä muuntaa auringonvaloa sähköenergiaksi jopa 10 000-kertaisesti. Tämä voi mahdollistaa ohuempien ja tehokkaampien aurinkopaneelien valmistuksen, jotka olisivat myös huomattavasti edullisempia.

Ruotsalainen sulautettujen järjestelmien kehitystyökaluihin erikoistunut IAR Systems on ilmoittanut päivittävänsä pitkän aikavälin tavoitteitaan heijastaakseen yhtiön uutta kasvustrategiaa. Yhtiö asettaa 3–5 vuoden tavoitteekseen 20 prosentin kasvun ja vähintään 20 prosentin liikevoittomarginaalin.

Puolijohteiden valmistuslaitteiden myynti on kovassa kasvussa, ja vuodelle 2024 ennustetaan alan kaikkien aikojen ennätystä, 113 miljardin dollarin kokonaismyyntiä. Tämä tarkoittaa 6,5 % kasvua edellisvuoteen verrattuna, ilmoitti alan järjestö SEMI SEMICON Japan 2024 -tapahtumassa julkaistussa vuoden 2024 loppuraportissaan.

Tamperelainen ohjelmistotalo Unikie on valittu Naton puitesopimustoimittajaksi. Sopimus mahdollistaa Unikien osallistumisen Naton ja jäsenmaiden tarjouskilpailuihin ja hankintoihin, mikä avaa yhtiölle merkittäviä kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Korealainen tutkimuslaitos Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) on kehittänyt maailmanluokan innovaation: magneettisen 3D-tulostusteknologian, joka mahdollistaa tehokkaiden sähkömoottoreiden valmistuksen ilman muotteja. Kyseessä on ensimmäinen kerta Etelä-Koreassa, kun tällainen teknologia on onnistuneesti toteutettu. Uusi menetelmä mahdollistaa monimutkaisten moottorirakenteiden valmistuksen ja ylittää perinteisten tuotantotapojen rajoitukset.

Fraunhofer-instituutti tunnetaan MP3:n ja AAC-koodekkien kehittäjänä ja nyt tutkimuslaitos lupaa mullistaa tilaäänen. Se esittelee CES 2025 -messuilla tammikuussa uuden mullistavan tilaääniteknologiansa, jolle on annettu nimeksi upHear Flexible Rendering. Innovaatio yksinkertaistaa korkealaatuisten tilaäänikokemusten luomista kuluttajien äänentoistolaitteilla, kuten kaiuttimilla, soundbareilla ja televisioilla.

Nokia ja Saudi-Arabiassa toimiva Aramco ovat saavuttaneet merkittävän läpimurron kuituteknologian kehityksessä, saavuttaen ensimmäistä kertaa 2,4 terabitin tiedonsiirtonopeuden Nokian PSE-6s -teknologian avulla. Ennätys saavutettiin Aramcon olemassa olevassa kuituverkossa.

LG Electronics ja tekoälyyn erikoistunut puolijohdeyhtiö Ambarella ovat julkistaneet yhteistyössä kehittämänsä uuden kuljettajanvalvontajärjestelmän (Driver Monitoring System, DMS), joka esitellään CES 2025 -messuilla tammikuussa. Järjestelmä hyödyntää Ambarellan CV25 AI -piirisarjaa, ja se on jo tuotannossa globaalin autonvalmistajan linjoilla.

Konesalitekniikan kehitys otti harppauksen eteenpäin, kun Schneider Electric julkisti uuden Galaxy VXL -UPS-laitteen, joka yhdistää tehokkuuden ja kompaktin koon. Laite vie jopa 52 prosenttia vähemmän lattiapinta-alaa verrattuna markkinoilla oleviin vastaaviin ratkaisuihin, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon tulevaisuuden datakeskuksiin.

Jo reilu vuosi sitten langattomaan lataukseen tuotiin uusi Qi2-standardi, jossa latausalustaan lisätään puhelinta tai muuta laitetta paremmin paikallaan pitävät magneetit. Uusi tekniikka ei ole lähtenyt kiinnostamaan laitevalmistajia.

Arc on Intelin tuotenimi erillisille grafiikkakorteille. Ensimmäisen polven korteilla menekki ei ollut mitenkään valtavaa, mutta uusi toisen polven Arc B580- ja B570-kortit voivat houkuttaa monia pelaajia.

5G-teknologia on tunnettu nopeudestaan, erittäin alhaisesta viiveestään ja luotettavuudestaan, mutta sen täysi potentiaali on usein ylittänyt monien IoT-sovellusten tarpeet ja budjetit. IoT-laitteille ominaisia ovat tyypillisesti kevyet, energia- ja kustannustehokkaat yhteydet, joissa tiedonsiirto- ja suorituskykyvaatimukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin perinteisillä 5G-verkoilla.

Yhdysvaltojen kauppaministeriön teollisuus- ja turvallisuusosasto (Bureau of Industry and Security, BIS) on ilmoittanut uusista säädöksistä, joilla rajoitetaan Kiinan kykyä valmistaa kehittyneitä puolijohteita. Näitä teknologioita voidaan hyödyntää uuden sukupolven asejärjestelmissä, tekoälysovelluksissa ja muissa kehittyneissä laskentajärjestelmissä, joilla on merkittäviä sotilaallisia sovelluksia.

Kansainvälinen tutkimusryhmä, jota johtivat tutkijat Surreyn yliopistosta ja Lontoon Imperial Collegesta, on tehnyt merkittävän läpimurron perovskiittiaurinkokennojen tutkimuksessa. Uusi strategia parantaa sekä kennon tehokkuutta että vakautta vähentämällä aiemmin tuntemattoman hajoamisprosessin vaikutuksia.

Kontron on julkistanut VX6011-S:n, uuden sukupolven yhden kortin 6U VPX -ytietokoneen, joka hyödyntää 11. sukupolven Intel SoC -teknologiaa ja sisältää MXM-laajennuspaikan. Kortti tarjoaa tehokkaan ja energiatehokkaan ratkaisun puolustus-, ilmailu-, kuljetus- ja teollisuusautomaatioaloille.

Nokia ilmoittaa, että yhdysvaltalainen kuituoptisten tietoliikenneratkaisujen tarjoaja Hotwire Communications on onnistuneesti testannut 25G- ja 50G PON -laajakaistanopeuksia olemassa olevassa kuituverkossaan Floridassa. Hotwire käyttää Nokian Lightspan MF -kuitualustaa, jonka avulla se voi nopeasti päivittää verkkoaan kasvavan nopeamman ja luotettavamman yhteyden tarpeeseen.

STMicroelectronics on esitellyt joustavan virranhallintapiirin erittäin integroituihin prosessoreihin, kuten Stellar-sarjan autojen mikro-ohjaimiin, jonka avulla käyttäjät voivat ohjelmoida käynnistysjärjestyksen ja hienosäätää lähtöjännitteitä ja virta-alueita järjestelmävaatimusten täyttämiseksi.

Digita on valinnut ruotsalaisen Netmoren PaaS-ratkaisun (Platform-as-a-Service) laajentaakseen ja skaalatakseen LoRaWAN-verkkonsa ominaisuuksiaan Suomessa. Lisäksi Netmoren ratkaisu mahdollistaa suomalaisyrityksille laajat verkkovierailut ympäri Eurooppaa.

Linux-ytimen uusin versio 6.12 tuo mukanaan historiallisen uudistuksen, sillä ensimmäistä kertaa Linux-ytimestä on tullut täysin reaaliaikainen käyttöjärjestelmä. Uusi PREEMPT_RT-ominaisuus mahdollistaa entistä nopeamman ja ennustettavamman vasteajan, mikä avaa ovet esimerkiksi teollisuuden, lääketieteen ja tietoliikenteen tarkkuutta vaativille sovelluksille.