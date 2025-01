Etteplan toi tekoälyn tekniseen dokumentointiin

Etteplan lanseeraa tekoälyä hyödyntävän version HyperSTE-ohjelmistostaan tehostaakseen kirjoitustandardien noudattamista ja parantaakseen sisällön laatua teknisessä dokumentaatiossa. HyperSTE on tekoälypohjainen kirjoittamisen työkalu, joka auttaa teknisiä kirjoittajia tuottamaan yhdenmukaista, vaatimustenmukaista ja tehokasta sisältöä.

Asianmukainen tekninen dokumentaatio on keskeistä esimerkiksi teollisuusasiakkaille, sillä se lisää heidän tuotteidensa arvoa ja varmistaa, että tuotteita käytetään oikein. Usein yrityksillä on vaikeuksia tuottaa teknistä sisältöä, joka vastaa loppukäyttäjän tarpeita ja on vaatimustenmukaista ja johdonmukaista kaikissa julkaisuissa.

HyperSTE:n uudet tekoälyominaisuudet varmistavat korkealaatuisen teknisen dokumentaation, joka täyttää eri alojen tiukat vaatimukset, mukaan lukien ASD-STE100:n ja muut teknisen kirjoittamisen standardit. HyperSTE:n tekoälyominaisuuksien avulla käyttäjät saavat tekoälyn tuottamia ehdotuksia lauseiden uudelleenkirjoittamiseen, jotta lauseet ovat sekä vaatimustenmukaisia että optimoituja uudelleenkäyttöä varten, mikä voi vähentää uudelleenkirjoitusaikaa ja sisällön tarkistussyklejä jopa 75 %. Tekoälypohjainen HyperSTE voidaan integroida useisiin eri teknisen dokumentaation työkaluihin.

HyperSTE on STE-ohjelmisto, jota käytetään monilla eri toimialoilla, kuten suunnittelu-, ilmailu- ja puolustusalalla sekä lääketieteessä. Yksinkertaistettu tekninen englanti (Simplified Technical English, STE) on kirjoitustandardi, joka helpottaa teknisen dokumentaation ymmärtämistä ja parantaa teknisen sisällön johdonmukaisuutta ja selkeyttä, mikä tekee siitä käytettävämpää ja tehokkaampaa globaaleille yleisöille.



