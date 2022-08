Teollisuuden laitteita ohjataan pian äänellä

Olisi kätevää, jos vaikkapa teollisuuden IoT-laitteita voisi ohjata äänikomennoin. Tämä itse asiassa on jo mahdollista, jos laitteeseen on integroitu Digi Internationalin ConnectCore-moduuli ja siihen ConnectCore Voice -ohjelmisto. Ratkaisu ei vaadi edes pilviyhteyttä.

Digi ConnectCore Voice tuo täyden äänenkäsittelyn verkon reunalla mihin tahansa ConnectCore-moduulin sisältävään laitteeseen. Alustalla toimiva sovellus tarjoaa puheentunnistus- ja ääniohjausominaisuudet kaikille ConnectCore-yhteensopiville tuotteille.

ConnectCore Voice tarjoaa muokattavan sanaston, muokattavan herätyssanan ja tekstistä puheeksi -lähdön. Näiden avulla käyttäjä voi ohjata laitetta ilman kosketusta. Se ei vaadi laitteistopohjaisia ​​AI/ML-kiihdyttimiä toimiakseen, joten äänenkäsittelyominaisuuksia voidaan lisätä ilman ylimääräisiä laitteistokustannuksia.

ConnectCore Voicen puheentunnistustekniikka toimii paikallisesti laitteessa eikä vaadi Internet-yhteyttä. Tämä tekee siitä erityisen sopivan sovelluksille, joiden on toimittava ilman Internet-yhteyttä. Vasteaika komentoihin on nopea ja myös tietoturva on parempi, kun yhteyttä pilveen ei tarvita.

Sovellus tunnistaa luonnollisen puheen, joka on verrattavissa pilvipohjaisiin puheentunnistuspalveluihin, kuten Amazonin Alexa. Lisäksi se on saatavilla 30 eri kielellä.

Digillä on yksityiskohtainen opastus siitä, miten ääniohjaus otetaan käyttöön ConnectCore-pohjaisissa laitteissa. Lisätietoja täältä.

Digi on mukana Embedded Conference Finland 22 -tapahtumassa 6. syyskuuta yhdessä maahantuojansa Mespekin kanssa. Lisätietoja ECF22-taoaghtumasta löytyy osoitteesta www.embeddedconference.fi. Tapahtumaan ilmoittaudutaan täällä.