Euroopan parlamentti hyväksyi eilen lain, jonka mukaan vuonna 2024 erilaisissa kannettavissa laitteissa tulee olla vain yksi latausportti. Näin C-tyypin USB-liitännän pitää löytyä myös Applen tulevasta iPhone 16 -mallista, mikäli sellaista aiotaan Euroopassa myydä.

Nokia ilmoitti tänään laajentavansa markkinoiden johtavaa valikoimaansa kestäviä käyttäjälaitteita käytettäväksi vaarallisissa, syttyvissä, räjähdysalttiissa ja pölyisissä ympäristöissä. Yhtiö esittelee HMD Globalin luomia parannettuja versioita Nokia Industrial 5G FieldRouterista ja Nokia XR20 -älypuhelimesta 4.9G- ja 5G-verkkoihin.

Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä on saanut valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version. Kyse on ohjelmistokerroksesta, jonka pitäisi mullistaa esimerkiksi älykodin laitteiden hallinta. Google ehti jo lanseerata laajan Matter-tuen monille kodin älylaitteilleen.

Vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja kameroissa on oltava USBC-tyyppinen latausportti. Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita. Euroopan parlamentti hyväksyi uuden lain tiistaina täysistunnossa äänin 602 puolesta, 13 vastaan ja 8 tyhjää.

Sähköauto on lähes äänetön kapistus, mutta tällä on kääntöpuolensa: ulkopuolisesta melusta tulee entistä häiritsevämpi tekijä. STMicroelectronics on kehittänyt kiihtyvyysanturin, jonka avulla auton ohjaamaan voidaan tuoda kuulokkeista tuttu aktiivinen melunvaimennus.

Ihmisen on vaikea antaa autonomiselle ajoneuvolle ”lupa” hoitaa kaikki ajaminen. Amerikkalainen Waymo on kuitenkin tutkimuksellaan osoittanut, että tähän ei ole mitään syytä. Edistynyt ohjelmisto on aina ihmistä parempi kuljettaja.

Lahdessa vihittiin eilen käyttöön yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista. Aurinkovoimapuiston rakentaminen Iskun tehtaan viereen Lahdessa aloitettiin syksyllä 2021. Yli 6000 aurinkopaneelia on nyt asennettu ja jatkossa merkittävä osa Iskun tehtaan sähkönkäytöstä tullaan tuottamaan paikallisesti aurinkosähköllä.

Linus Torvalds julkisti sunnuntaina tuttuun tapaansa uuden Linux-ytimen. Versionumeroksi vaihtui 6.0, mutta mistään dramaattisesta muutoksesta ei ole kyse. - Minulta vain loppuvat sormet ja varpaat kesken, Torvalds kirjoitti.

Sulautettuja ratkaisuja tarjoava MikroElektronika eli MIKROE on lanseerannut uuden SiBRAIN-lisäkortin. Sen avulla sulautettujen sovellusten suunnittelijat voivat aloittaa GigaDevicen RISC-V-pohjaiseen mikro-ohjaimeen perustuvien prototyyppien valmistuksen.

Vuonna 2007 USB-tekniikkaa hallinnoiva USB-IF lanseerasi lähinnä markkinointisyistä termin SuperSpeed USB, kun uusi 3.0-liitäntä nosti datanopeuden 480 megabitistä jopa 5 gigabittiin sekunnissa. Nyt hämmentävästä termistä luovutaan ja sertifiointilogoihin tuodaan suoraan datanopeudet.