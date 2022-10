Embedded Conference Finland muuttaa Dipoliin

ETN järjestää Suomen ainoaa riippumatonta sulautetun tekniikan konferenssia. Embedded Conference Finland on järjestetty nyt neljä kertaa, viimeksi syyskuussa. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään tiistaina, toukokuun 16. päivä. Paikaksi vaihtuu Dipoli Aalto-yliopiston kampuksella.

Dipoli avaa uusia mahdollisuuksia ECF-tapahtumalle. Voimme kasvattaa tapahtuman näyttelyosiota merkittävästi. Näytteilleasettajat voivat järjestää omia tietoiskujaan Sief-salissa, jossa myös on erinomainen esitystekniikka. Varsinainen konferenssi pidetään Kaleva-salissa, jonne sopii selvästi enemmän vieraita kuin aiemmin.

ECF23 tulee keskittymään sulautettujen työkaluihin. Tämä tarkoittaa niin rauta-alustoja, joilla koodia ajetaan, kuin ohjelmistotyökaluja, joilla suunnitellaan, testataan ja debugataan omia laitteita/sovelluksia.

Vieraille ECF on entiseen tapaan ilmainen. Ilmoittautuminen on jo auki täällä. Viime kerralla ECF22 keräsi noin 125 vierasta, ensi keväänä tavoitteena on kasvattaa kävijämäärää selvästi.

Lisätietoja tapahtumasta löytyy ECF-verkkosivuilta osoitteessa www.embeddedconference.fi. Tämän vuoden ja aiempien vuosien esitykset löytyvät tapahtuman Youtube-kanavalta.