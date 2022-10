Penn State -yliopiston konetekniikan laitoksella on kehitetty sähköauton akku, joka voidaan ladata täyteen 10 minuutissa. Työtä koskeva artikkeli on julkaistu Nature-lehdessä. Tutkimuksen pääkirjoittaja Chao-Yang Wang sanoo, että tarve pienemmille, nopeammin latautuville akuille on suurempi kuin koskaan. - Akkuja ja kriittisiä raaka-aineita, varsinkaan kotimaassa valmistettuja, ei yksinkertaisesti ole riittävästi vastaamaan odotettua kysyntää.

Vuonna 2017 Google julkisti Androidista riisutun version, jolle annettiin nimeksi GO. Kyse on kevyemmästä käyttöjärjestelmästä, jota voidaan ajaa vaatimattomalla raudalla. Goolen mukaan Android GO on nyt asennettu noin 250 miljoonaan älypuhelimeen.

Kyberturvayhtiö Check Point kertoo brändiväärennösraportissaan, että Instagram nousi loppukesällä ensi kertaa väärennetyimpien tuotemerkkien joukkoon. Eniten kyberhuijauksissa hyödynnettiin kuitenkin DHL:n mainetta, kertoo Brand Phishing -raportti.

Viime viikolla sekä Nokia että Ericsson julkaisivat vuoden kolmannen neljänneksen tuloslukunsa. Nokia on 6,2 miljardin euron liikevaihdolla karvan verran Ericssonia suurempi ja tekee aavistuksen parempaa tulosta. Erot ovat kuitenkin minimaalisia.

Ohjelmistokehitys on useimmilla aloilla tuottavuuden suurin pullonkaula. Sitä yritetään helpottaa vähäkoodisilla eli ns. low-code tai jopa no-code-alustoilla. Vähäkoodisen ohjelmoinnin suosio kasvaa nyt sitä vauhtia, että amerikkalainen OutSystems aloittaa koulutuksen, jolla osaajapulaa yritetään helpottaa.

Tanskan teknisen yliopiston (DTU) ja göteborgilaisen Chalmersin teknisen yliopiston tutkijat ovat kehittänee yhdessä piirin, jonka avulla on rikottu optisen tiedonsiirron maailmanennätys. Kokeessa sirulla onnistuttiin siirtämään dataa 1,8 petabitin sekuntinopeudella.

Englantilainen TouchNetix on esitellyt aXiom-sarjaan uuden piirin, jolla voidaan ohjata kosketuskäyttöliittymää jopa 65-tuumaa leveillä ruuduilla. Piirit on tarkoitettu ennen kaikkea seuraavan sukupolven ajoneuvojen ohjaamoihin.

Oululainen Bittium toimittaa ruotsalaiselle Tutukselle tietoturvallisia Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimia. Toimitus on jatkoa yritysten väliselle aiemmalle yhteistyölle. Siinä kehitettiin korkean tietoturvaluokan mobiiliratkaisu, jossa yhdistyy Bittiumin tietoturvallinen Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelinalusta ja Ruotsin valtion hyväksymä Tutuksen salausratkaisu.

Langattomasta yhteydestä on tullut pakollinen ominaisuus monille tuotteille, mutta se lisää usein järjestelmän suunnittelun kustannuksia ja monimutkaisuutta. Microchip Technology on esitellyt ensimmäisen Arm Cortex-M4F-pohjaisen PIC-ohjainperheensä, joka ratkaisee tämän ongelman integroimalla Bluetooth Low Energy -toiminnot suoraan yhteen järjestelmän peruskomponenteista.

Pienet MEMS-liiketunnistimet ovat kaikkialla ympärillämme. Ne helpottavat kuluttajatuotteiden käyttöä ja parantavat älypuhelimiemme ja muiden laitteiden vuorovaikutusta kanssamme. Nämä anturit ovat tarkkoja, kompakteja ja energiatehokkaita, mutta tähän asti ne ovat olleet monimutkaisia ​​perussovelluksissa. Tätä ongelmaa Bosch Sensortech helpottaa uudella anturillaan.