ECF24-rekisteröinti on avattu

ETN järjestää ensi toukokuussa sulautetun tekniikan ECF-tapahtuman jo kuudetta kertaa. Tapahtumapaikka on startup-yhteisön Maria 01 -kampus Helsingin Kampissa. Merkkaa kalenteriisi päivämääräksi tiistai 21.5.2024 ja käy rekisteröitymässä tapahtumaan täällä.

ECF24 keskittyy tehoelektroniikkaan ja sen kaikkiin osa-alueisiin. Esillä ovat niin tehokomponentit, integroidut piirit, mittaus- ja testaustyökalut, akkutekniikat, tehonhallinta ja järjestelmät. Tuttuun tapaan luvassa on koko päivä vankkoja teknisiä esityksiä. Kävijöille tapahtuma on entiseen tapaan ilmainen. Lisätietoja löytyy ECF-sivuilla osoitteessa embeddedconference.fi.

Miksi sitten tehoelektroniikka? Tehoelektroniikan kehitys on erittäin tärkeää nykymaailmassa, jossa sähköistyminen on keskeisessä roolissa. Tehoelektroniikka mahdollistaa energiatehokkaamman ja älykkäämmän sähkön käytön, mikä on välttämätöntä, kun yhä useammat laitteet ja järjestelmät siirtyvät sähköön. Tämä ei ainoastaan paranna energiatehokkuutta, vaan myös vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta, mikä on kriittistä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Lisäksi tehoelektroniikka on avainasemassa uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, integroinnissa sähköverkkoihin. Tehokkaampi tehoelektroniikka mahdollistaa sujuvamman ja luotettavamman energian siirron ja jakelun, mikä on elintärkeää siirryttäessä fossiilisista polttoaineista kestävämpiin energiamuotoihin.

Tehoelektroniikan kehittäminen edistää myös sähköautojen ja muiden sähkökäyttöisten kulkuneuvojen suorituskykyä ja tehokkuutta. Tämä on keskeistä liikenteen sähköistymisessä, mikä on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää päästöjä ja edistää kestävää kehitystä.