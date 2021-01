Raskaan sarjan drone ammattikäyttöön

Tietotekniikkatukkuri Boston Distribution tuo myyntiin monipuolisen ja tehokkaan DJI Mavic 2 Enterprise Advanced -kuvauskopterin, joka on suunnattu vaativaan ammattilaiskäyttöön. Sen ominaisuuksiin kuuluvat tarkka videokamera, lämpökamera ja tehokas RTL-mittauslaite, jolla päästään paikannuksessa senttimetriluokan tarkkuuteen.

Drone maksaa veroineen 7000 euroa ja on tarkoitettu ammattikäyttöön. Erilaisissa kriisi- ja pelastustilanteissa tarkan sijaintitiedon selvittäminen on äärimmäisen tärkeää, jotta apu voidaan ohjata mahdollisimman tehokkaasti oikeaan paikkaan. DJI:n tekemän tutkimuksen mukaan kuvauskoptereilla on tähän mennessä paikallistettu ja löydetty maailmanlaajuisesti peräti 500 ihmistä.

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced on ensimmäinen vaativiin työ- ja kriisitilanteisiin tarkoitettu pienikokoinen kuvauskopteri, jossa on korkealaatuinen videokamera, tarkka lämpökamera ja tehokas RTK-mittauslaite. Harrastekäyttöisten kuvauskopterien ohella maailman johtava droonivalmistaja DJI on tuonut työ- ja ammattilaiskäyttöön tarkoitetun työkalun, jolla voidaan mitata tarkasti sijaintitietoja ja lämpöasteita sekä taltioida korkealaatuista videokuvaa. Myös tarkkojen valokuvien ottaminen onnistuu helposti.

Reaaliaikainen kinemaattinen mittaustekniikka (Real Time Kinematic, RTK) auttaa paikantamisessa, sillä sen tarkkuus on jopa senttimetrien luokkaa. Tekniikka perustuu GPS-satelliittipaikannukseen, mutta sijaintitietoa parannetaan liikeanturin antaman informaation avulla.

Kopterin lämpökameralla voidaan havaita lämpötiloja jopa kahden asteen tarkkuudella ja lämpötilaerojen erottelutarkkuus on jopa alle 0,05 astetta. Tästä on suurta apua paitsi etsintätöissä, myös erilaisissa onnettomuustilanteissa, joissa enimmäis- tai vähimmäislämpötilan selvittäminen on tärkeää. Lämpökameran resoluutio on 640 × 512 pikseliä ja CMOS-pohjaisen kuvauskameran 48 megapikseliä.

Videota kopteri kykenee kuvaamaan vaikuttavalla 4K-ultrateräväpiirtoisella tarkkuudella. 32-kertaisen digitaalitarkennuksen ja 16-kertaisen lämpökameratarkennuksen ansiosta molemmat valokuvaustilat kykenevät tarkkaan kuvaukseen turvalliselta käyttöetäisyydeltä.

Kopteri kykenee jopa 31 minuutin lentoaikaan täydellä latauksella ja 72 kilometrin tuntinopeuteen. OcuSync 2.0 -lähetystekniikka takaa luotettavan hallittavuuden kopterin ja ohjaimen välillä jopa kilometrien päästä.

7000 euron suositushinta sisältää RTK-paikannusmoduulin.