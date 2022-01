Eaton laajentaa arvostettua moottorinsuojakatkaisijoiden ja -kontaktorien valikoimaa. PKZM0- ja PKE-moottorinsuojakatkaisimet sekä DILM- ja DILA-kontaktorit tulevat saataville helppokäyttöisillä push-in-liittimillä varustettuina. Moottorinsuojakatkaisijoiden säätöalue on 0,1–32 A ja kontaktoreiden nimellisvirrat ovat 4–38 A.

Sveitsiläinen u-blox on esitellyt kaksi uutta IoT-moduulia, jotka tulevat LTE-verkkojen Cat 1 -määrityksiä. Uutuuksista LARA-R6 on markkinoiden pienin moduuli näihin yhteyksiin. LENA-r(:een on lisätty M10-alustaan perustuva paikannusvastaanotin.

Tietosuoja-asetus GDPR on ollut voimassa toukokuusta 2018 lähtien. Viimeisen vuoden aikana tietoturvaloukkauksia koskevia ilmoituksia tehtiin yli 130 000. Tämä tarkoittaa 356 ilmoitusta joka päivä.

Hollantilainen Fairphone tunnetaan eettisten älypuhelimien valmistajana. Sen puhelimien korjaaminen on modulaarisuuden ansiosta helpompaa ja niihin tarjotaan pitkän aikaa päivityksiä. Nyt uusimman Fairphonen saa myös ilman Googlen palveluita.

Teslalla on täysin itsestään ajava autopilotti eli FSD-ohjelmisto, joka voidaan asentaa osaan malleja. Nyt tekniikka on saanut paljon kritiikkiä. Reaaliaikakäyttöjärjestelmiä kehittävän Green Hills Softwaren toimitusjohtaja Dan O´Dowd vaatii NY Timesissa koko autopilotin kieltämistä.

Tutkimuslaitos Counterpoint on rankannut eri paikannusalusta paremmuusjärjestykseen sen perusteella, kuin helposti ja hyvin niiden avulla voidaan toteuttaa sijaintipalveluja. Nokian aiemmin omistama HERE nousi listan kärkeen ennen Googlea ja TomTomia.

Kiinalainen kulutuselektroniikkajätti Xiaomi on esitellyt ehdotuksensa kulutuselektroniikan IoT-aitteiden tietoturvastandardiksi. Opas on toisen polven esitys ja nimeltään Cyber ​​Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0. Se pyrkii turvaamaan käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden kattavalla vaatimusluettelolla, joka perustuu laitteen laitteisto- ja ohjelmisto-ohjeisiin.

Mouser Electronics on iso elektroniikan komponenttien myyjä, jonka päämieslistalla on jo yli 1200 nimeä. Viime vuonna aikana Mouser lisästi tarjontaansa 113 uudella valmistajalla. Painpiste on sulautettujen ratkaisujen kasvattamisessa.

Berkeleyn yliopistossa kehitetyn avoimen RISC-V-arkkitehtuurin suosio kasvaa vauhdilla. Hyvin monet yritykset miettivät sitä vaihtoehdoksi Arm-ytimille. Tämä suosio perustuu avoimuuden lisäksi käskykannan yksinkertaisuudesta. Minimissään tarvitaan vain 47 käskyä.

Kyberhyökkäysten määrä yritysverkkoihin on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 puolivälistä lähtien. Viime vuonna hyökkäysten määrä kasvoi tietoturvayhtiö Check Point Researchin mukaan 50 prosenttia. Viikoittainen huippu saavutettiin vuoden viimeisellä neljänneksellä.