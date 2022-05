Ensimmäistä kertaa digitaalinen lähtö virta-anturissa

Sveitsiläinen LEM on esitellyt markkinoiden ensimmäisen digitaalisella Sigma Delta -lähdöllä varustetun virta-anturin. HMSR DA -anturi julkistettiin tehoelektroniikkaan keskittyvillä PCIM Europe 2022 -messuilla Nürnbergissä. HMSR DA tarjoaa merkittäviä etuja käytettäessä sovelluksissa, joissa laitteet ovat alttiita kohinalle, särölle ja häiriöille.

Anturi on suunniteltu tarjoamaan ratkaisun teollisuuden sovelluksiin, joissa edellytetään puhtaita signaaleja ja joissa esiintyy tärinään, sähköisiin häiriöihin ja sähkömagneettisten kenttien aiheuttamiin häiriöihin liittyviä ongelmia.

Integroituun digitaalisella lähdöllä varustettuun virta-anturiin liittyviä erityisiä etuja ovat esimerkiksi ylivertainen signaalin jakokyky sekä pienempi kohina, edullisempi hinta ja pienempi mekaaninen koko. HMSR DA korvaa huomattavasti monimutkaisempia ja kalliimpia vaihtoehtoisia järjestelmiä, joissa on perinteisesti vastus, digitaalinen eristin ja virtalähdepiiri.

Kaikkien näiden toimintojen yhdistäminen yhteen ja samaan yksikköön tekee HMSR DA:sta huomattavasti houkuttelevamman vaihtoehdon sovelluksiin, joissa tilaa on vain vähän ja joissa minimaaliset kustannukset ovat oleellinen tekijä.

Tyypillisiä digitaalisella lähdöllä varustetun ratkaisun sovelluskohteita ovat itsenäiset servoajurit, robotiikka, ompelukoneet, automatisoidut ohjatut ajoneuvot (AGV:t), CNC-työstökoneet ja laaja valikoima muita korkean erotuskyvyn edellyttämiä sovelluksia. Anturissa on 11- 13 bitin erotuskyky ja se on ensimmäinen LEM:n integroituihin virta-antureihin tiekartalla. Yhtiö työskentelee jo seuraavan sukupolven digitaalisten integroitujen antureiden kehittämiseksi joiden erotuskyky on välillä 14 - 16 bittiä kellotaajuuden ollessa yli 20 MHz.

