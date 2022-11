Digituksen aktiiviset HDMI- ja DisplayPort-standardeja tukevat valokuitukaapelit ovat parhaita ratkaisuja varmistamaan kompressoimattoman kuvan ja äänen lähettämisen pidemmille etäisyyksille suurella kapasiteetilla. Valokuitu- ja kuparikaapeleita yhdistävän hybridirakenteen ansiosta kaikki haitalliset sähkömagneettiset häiriöt voidaan sulkea pois, mikä takaa siirron jopa UHD- eli 8K60-resoluutiolla ja jopa 48 gigabitin kaistalla.

ETN on julkaissut uusimman digitaalisen ETNdigi-lehden, jossa on taas mukana laaja kattaus artikkeleita ja uutisia eri alueilta. Osallistu nyt lehden lukijakilpailuun ja voit voittaa Huawein upean Watch GT 3 Pro -älykellon.

Kukaan ei jättäne oveaan auki, kun poistuu kotoaan, mutta WiFi-verkkonsa suojaa silti vain murto-osa ihmisistä. AtlasVPN:n teettämä tutkimus kertoo, että 89 prosenttia amerikkalaisista ei suojaa omaa Wi-Fi-verkkoaan salasanalla. Wi-Fi-salasanan käyttäminen on yksi yksinkertaisimmista ja helpoimmista tavoista suojata langaton verkko. Ilman sitä kuka tahansa voi käyttää Internet-yhteyttä. Samalla verkon käyttäjien tiedot ovat alttiina varkauksille.

Tektronix on esitellyt aivan uuden mittauslaitekategorian, joka mullistaa PCI Express -testauksen. Uusi TMT4 Margin Tester kutistaa PCIe-väylän testaukseen kuluvan ajan aiemmasta tunneista ta jopa päivistä vain minuutteihin.

Tutkijat yrittävät nyt kilvan parantaa yhdistelmäkennojen hyötysuhdetta, sillä esimerkiksi toisen piikerroksen korvaaminen perovskiitilla tekisi aurinkokennosta merkittävästi edullisemman. Tällä hetkellä erilaisilla nanorakenteilla on päästy noin 30 prosentin hyötysuhteeseen eli ollaan käytännössä parhaimpien piikennojen tasolla.

Galliumnitridipohjaisten tehokomponenttien myötä mobiililaitteiden laturien nopeus on kasvanut viimeisen parin vuoden aikana huimaa vauhtia. Moni valmistaja tarjoaa jo yli 100 watin latausta laitteisiinsa, mutta Xiaomi vetää nyt huiput. Uusin tulossa oleva laturi on teholtaan 210 wattia.

Aalto-yliopiston tutkijat kehittävät laitetta, joka tukee raittiutta yhdessä muiden hoitojen, kuten psykososiaalisen ja lääkehoidon rinnalla. laite on ranneke, jonka alkoholin himoa mahdollisesti hillitsevä vaikutus perustuu ihon miellyttävään kosketukseen, joka aktivoi ihossa olevia C-taktiileiksi kutsuttuja hermoratoja.

Robotteja käytetään yhä enemmän suorittamaan tehtäviä, joita me ihmiset pidämme tylsinä, vaarallisina tai likaisina. Robottipölynimurit auttavat meitä siivoamaan taloa, robottiruohonleikkurit pitävät ruohon siistinä ja siistinä. Samoin ajoapu on kehittynyt nopeasti ja automatisoidut ajoneuvot näkyvät yhä useammin kaduilla – tosin mukana on aina kuljettaja turvallisuussyistä.

ETN:n uusi ETNdigi-erikoislehti on ilmestynyt. Lehdessä on kattaus uutisia ja artikkeleita eri alueilta. Tuttuun tapaan lehden anti on luettavissa ilmaiseksi. Artikkelien tekniikoita esitellään laajasti Electronica-messuilla Münchenissä vajaan parin viikon kuluttua. Esimerkiksi Microchipin artikkelissa kerrotaan, miten 8- ja 16-bittisiä mikro-ohjaimia voi käyttää helpottamaan 32-bittisen pääprosessorin resurssienkäyttöä. Tämä parantaa 32-bittisen prosessorin luotettavuutta, vähentää muistin käyttöä ja parantaa koko järjestelmän energiatehokkuutta.

Python on jo pitkään ollut koodarien suosikki. Tähän on monia syitä, kuten syntaksin yksinkertaisuus ja joustavuus. Mutta kieli on tunnetusti hidas: yksinkertaisissakin laskentaprojekteissa kymmeniä, jopa satoja kertoja C:tä hitaampaa. Tätä eroa halutaan nyt pienemmäksi.