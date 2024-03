Iskuja kestävät tabletit saivat tehokkaammat moottorit

Panasonic on päivittänyt TOUGHBOOK G2- ja 33-tabletit Alder Lake -suorittimilla ja parantanut niiden tietoturvaa ja modulaarisuutta. Tarjolle tuli kaksi mallia: 10,1 tuuman näytöllä varustettu G2mk2 ja 12 tuuman ruudulla varustettu 33mk3.

TOUGHBOOK G2mk2 ja 33mk3 tarjoavat enemmän tehoa ja suorituskykyä, parempia liitäntämahdollisuuksia sekä enemmän modulaarisuutta, joiden ansiosta ne voidaan sovittaa erilaisten liikkuvien työntekijöiden vaatimuksiin. Sekä G2mk2 että 33mk3 sisältävät 12. sukupolven Intel Core- eli ns. Alder Lake i5 -suorittimet. Valittavana on myös Intel Core i7 -suoritin Intel vPro -teknologialla.

Molemmissa tableteissa on integroitu Intel Iris Xe Graphics -näytönohjain. Parempi grafiikka mahdollistaa esimerkiksi sen, että TOUGHBOOK 33 voi toimia mobiilipäätteenä ja tarjota pääsyn tarkkoihin kartta-aineistoihin jo paikalle matkattaessa, jolloin tarkat reaaliaikaiset päivitykset voivat tuoda ratkaisevan edun.

TOUGHBOOK G2:n uusin versio on muokattavin kestävä tabletti, jonka modulaarista rakennetta ja eri sovellusten tietoturvaa Panasonic on parantanut entisestään. Laitteen takana olevaan laajennuspaikkaan voidaan asentaa sormenjälkilukija. Se on täydellinen ratkaisu esimerkiksi maanpuolustussektorin käyttäjille, joiden on varmennettava turvallinen pääsy arkaluontoisiin tai yritykselle kriittisiin tietoihin.

Lisäksi G2mk2:n ylempi laajennuspaikka – joka voidaan sovittaa lisävarusteilla viidelle laitteelle – tukee nyt microSD-muistikorttipaikkaa. Tämän ansiosta laitteiden välillä voidaan nopeasti vaihtaa tärkeitä tietoja tehtävän aikana.

Panasonic on havainnut kasvavaa kysyntää laitteille, jotka voivat liittyä itsenäisiin 5G-verkkoihin (SA), joten tehdasasenteisen G2mk2:n voi yhdistää suoraan yksityisiin 5G-verkkoihin. Tämän ansiosta esimerkiksi kuljetus- ja logistiikka-alat, valmistava teollisuus ja pelastuspalvelut voivat hyödyntää uusia, täysin räätälöityjä yksityisiä 5G-verkkoja, jotka tarjoavat liikkuville työntekijöille erittäin alhaisen viiveen, nopeammat vasteajat sekä paremmat tiedonsiirto- ja viestintämahdollisuudet.

Sekä G2mk2 että 33mk3 käyttävät tehokasta Thunderbolt-liitäntästandardia, joka mahdollistaa suuren kaistanleveyden data-, suoratoisto- ja videoyhteydet. G2mk2 ja 33mk3 on luokiteltu sotilaskäytön kestäviksi, ja ne ovat vesi- ja pölysuojattuja IP65-luokituksen mukaisesti.

Lisätietoja TOUGHBOOK G2mk2:sta ja 33mk3:sta löytyy.