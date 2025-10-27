Belgialainen puolijohdevalmistaja Melexis on esitellyt uuden MLX80124-ohjaimen, joka lupaa tehdä auton sisävalaistuksen suunnittelusta huomattavasti helpompaa – ilman, että suunnittelijan tarvitsee kirjoittaa riviäkään ohjelmointikoodia. Yritys kutsuu ratkaisua maailman ensimmäiseksi ”code-free LIN RGB” lediohjaimeksi.
Perinteisesti autoteollisuuden ledivalaistuksen ohjaimet ovat vaatineet sulautetun ohjelmiston kehitystä, mikä on lisännyt suunnittelun monimutkaisuutta ja pidentänyt tuotekehitysaikoja. Melexiksen uusi lähestymistapa muuttaa tämän. MLX80124 tarjoaa valmiiksi määritellyn toiminnallisuuden, jota voi mukauttaa helposti graafisen käyttöliittymän kautta – ilman koodausta tai ohjelmointityökaluja.
Ohjain on suunnattu auton sisäiseen RGB-ambient-valaistukseen, jonka merkitys on kasvanut autojen muotoilussa ja käyttäjäkokemuksessa. Laitteessa on kolme suurjänniteulostuloa, jokaisessa säädettävä virta jopa 60 mA, sekä sisäänrakennetut diagnostiikka- ja suojaustoiminnot. Kompakti SOIC-8-kotelo tekee siitä yhteensopivan Melexiksen aiempien ohjainten kanssa.
MLX80124 on valmistettu BCD-teknologialla (Bipolar-CMOS-DMOS) ja täyttää autoteollisuuden tiukat vaatimukset: -40 °C – +125 °C lämpötila-alue, AEC-Q100-sertifiointi ja ISO 26262 ASIL B -turvastandardi.
MLX80124 on nyt saatavilla, ja se on osa Melexiksen uutta “code-free” tuotestrategiaa, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa suunnittelua ja vapauttaa kehitysresursseja innovointiin.
