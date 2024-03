OPINION

Embedded Worldiin alle kaksi viikkoa - tätä kaikkea on luvassa

Sulautetun tekniikan tärkein messutapahtuma eli Nürnbergin Embedded World järjestetään alle kahden viikon kuluttua. Tämän vuoden näyttely ja konferenssi tuovat esille kattavan valikoiman teknologioita ja ratkaisuja sulautettujen järjestelmien alalla. Avnetin sulautetun puolen myyntijohtaja Tiitus Aho kertoo, mitä kaikkea on luvassa.

Osallistujat voivat odottaa pääseväsnä tutustumaan sulautettujen järjestelmien eri näkökohtiin, mukaan lukien laitteistoinnovaatiot, kuten erikoistuneet prosessorit, sulautetut grafiikkasuorittimet, tekoälykiihdyttimet ja lähetin-vastaanottimet. Ohjelmistokehitys, erityisesti sovellusohjelmistojen ja tekoälyn, tulee myös olemaan näkyvässä roolissa.

Konferenssissa perehdytään sulautettuihin näyttöratkaisuihin. Esillä on myös koneiden välinen M2M-tietoliikenne, joka on keskeinen osa IoT-maailmaa. Nürnbergissä esillä on standardoituja, tehokkaita, reaaliaikaisia, turvallisia ja luotettavia viestintäprotokollia.

IoT:lle välttämättömät keskustelut kattavat erilaisia viestintäratkaisuja, mukaan lukien langalliset ja langattomat protokollat, LPWAN ja mobiiliverkkojen ratkaisut, kuten NB-IoT ja 5G/6G. Painopisteenä on myös IIoT-pilvipalvelujen tarjoajien integrointi kokonaisratkaisuihin.

Turvallisuus on edelleen kriittinen painopiste, ja sulautettujen järjestelmien lisääntyvä verkottuminen nostaa toiminnallisen turvallisuuden rimaa ja suojaa ulkoisilta uhilta. Konferenssissa esitellään ratkaisuja ja keskusteluja sulautettujen järjestelmien turvallisuudesta.

Sovellusohjelmistojen viimeisin kehitys, mukaan lukien käyttöjärjestelmät, tietoliikenneajurit ja sulautettu tekoäly erityisesti reunan laitteissa tapahtuvassa päättelyssä on yhä selvemmin esillä käynnissä olevan AI-buumin myötä.

