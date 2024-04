VTT kertoo, että nykyisen Otaniemessä sijaitsevan Micronovan pilotointiympäristön rinnalle rakennetaan uusi yhteiskäyttöinen pilottilinja. Sen laitteistot tukevat sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille. Uusi linja tulee olemaan uuden Kvanttinovan ydin.

Tänään alkavilla Nürnbergin Embedded World -messuilla nähdään tuttuun tapaan iso joukko uusia sulautettujen sovellusten moottoreita eli mikro-ohjaimia. Renesas esittelee messuilla Arm Cortex-M23 -ytimeen perustuvan RA0-ohjainperheen. Se on yhtiön mukaan markkinoiden vähävirtaisin yleiskäyttöinen 32-bittinen ohjainpiiri.

Robotiikassa, drooneissa ja vaikkapa robottipölynimurissa tarvitaan tarkkaa tietoa siitä, mitkä esineet ja esteet ovat laitteen ympärillä. TDK:n uusi MEMS-anturi osoittaa, miksi ultraääni on ylivertainen tekniikka näissä ToF- eli lentoaikaa mittaavissa sovelluksissa.

Sulautetun elektroniikan suurin messutapahtuma Embedded World alkaa tänään Nürnbergissä. Komponenttien jakelija DigiKey ilmoitti samalla käynnistävänsä NXP Semiconductorsin kanssa suunnittelukilpailun, jossa on hyviä palkintoja Applelta.

Suuret kielimallit näyttävät nyt, mihin ollaan menossa kameravalvonnassa. Kun valvontakameraan lisätään tehokas, mutta vähävirtainen tekoälyprosessori, kameralle voidaan esittää kuvaan liittyviä hakuja luonnollisella kielellä. Vähän kuin juttelisi ChatGPT:n kanssa.

Intelin Meteor Lake -prosessorit tunnetaan virallisesti nimellä Core Ultra. Kyse on tähän asti tehokkaimmista kannettavien tietokoneiden prosessoreista. Nyt saksalainen Kontron tuo ne sulautettujen sovellusten korttitietokoneille ensimmäistä kertaa.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 255,8 miljoonaa euroa. Se on 19,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Sähköteknisen Kaupan Liiton tilastossa se on silti kaikkien aikojen kolmanneksi paras aloitus vuodelle.

Sähköautojen nopeasti kasvava kysyntä edellyttää, että litiumin tuotantomääriä kasvatetaan merkittävästi. Mineraalien markkinoita seuraavan Benchmark-tutkimuslaitoksen mukaan louhintamäärät eivät riitä tuottamaan riittävästi litiumia akustoihin edes tänä vuonna.

Jos yritys tarvitsee langatonta verkkoa IoT-datan siirtoon, yleensä perintienen Wi-Fi ei ole paras eikä ensimmäinen valinta. Alun perin australilainen Morse Micro kuitenkin näyttää, että Wi-Fi-variantti HaLow taipuu hyvin teolliseen IoT-käyttöön. Demossa linkki yltää megabitin levyisenä vielä kolmen kilometrin päähän.

Rust-ohjelmointikieli näyttää turvallisuutensa ansiosta nousevan C/C++:n varteenotettavaksi täydennykseksi tai jopa korvaajaksi autojen ohjelmistokehityksessä. Infineon Technologies ottaa tässä ison askeleen ensimmäisellä ISO 26262 ASIL D -hyväksytyn Rust-kääntäjällään AURIX-sarjan TC3x- ja TC4x-piireille.

X-Silicon on uusi Piilaakson veteraanien perustama yritys, joka aikoo mullistamaan GPU-suunnittelun RISC-V-pohjaisella vektori-grafiikkalaskentamoottorilla. Se pystyy suorittamaan rinnakkain tekoäly-, HPC- ja 2D/3D-grafiikkatehtäviä.

Traficom kertoo viikkokatsauksessaan, että Linuxissa käytetystä XZ Utilis -ohjelmistosta löydettiin pääsiäisen aikana kriittinen haavoittuvuus. Se oli vaarassa avata tunkeutujille pääsyn lukuisiin maailman Linux-järjestelmiin ja altistaa ne laajoille kyberhyökkäyksille.

LoRaWAN-tekniikka tukee jo standardin perusteella useita eri taajuusalueita, mutta toistaiseksi markkinoilla on vielä vähän moduuleja, jotka tukisivat eri alueita samaan aikaan. Muratan uusi Typer 2GT -moduuli on pienitehoinen ratkaisu, joka tuo mielenkiintoisia mahdollisuuksia IoT-suunnittelijoille.

Vantaan Petikossa tuotantoaan kasvattava Canatu ei vielä aiheuta isoja otsikoita, mutta tämä tilanne muuttuu pian. Yhtiö kertoi eilen käynnistäneensä uuden, japanilaisen DENSOn kanssa kehitetyn reaktorin, jolla hiilinanoputkikalvoja voidaan valmistaa kolminkertaisella nopeudella. Sen avulla voidaan vastata autoteollisuuden ADAS-laitteiden kasvavaan kysyntään.

Telit Cinterion on esitellyt uuden SE868K5-RTK -paikannusmoduulin, joka tuo senttimetriluokan tarkkuuden ja on suunniteltu toimimaan saumattomasti lähellä matkapuhelinverkkoja tai muita radiolaitteita ilman häiriöitä. Pienikokoinen moduuli on mitoiltaan vain 11 x11 millimetriä, joten se sopii erinomaisesti kaikkiin pienen tilan sovelluksiin.

JATO Dynamics seuraa Euroopan automarkkinoiden kehitystä. Yhtiön helmikuun tilastojen mukaan uusia henkilöautoja rekisteröitiin 988 116 kappaletta. Kiinassa valmistettujen sähköautojen määrä kasvaa nopeasti, mutta eurooppalaiset eivät nyt halua hylätä bensiiniautoja.

Toshiba Electronics Europe on lanseerannut moottorin ohjausohjainpiirin, johon on integroitu mikro-ohjain ja hilaohjain. TB9M003FG-piiri käynnistää samalla Toshiban uuden, aiempaa tarkempien moottorinohjausten sirujen SmartMCD-perheen (Toshiban Smart Motor Control Driver).

Reilu vuosi sitten Pendulum Instruments toi markkinoille yhdistetyn graafisen laskimen, taajuusanalysaattorin ja aikavälianalysaattorin, jossa on neljä kanavaa. Nyt sarjaa on laajennettu CNT-102-mallilla, joka tuo käyttöön kaksi kanavaa. Samalla hinta putoaa noin puoleen.

Tieteen tietotekniikan keskus CSC on teettänyt Taloustutkimuksella selvityksen, kuinka paljon sen palvelut tuottavat hyötyä. Tulos on vaikuttava. Jokainen CSC:n palveluihin investoitu euroa tuottaa yhteiskuntaan 25-37 euron suuruisen hyödyn.

Useissa älypuhelimissa on jo parin vuoden ajan voinut editoida valokuvia niiden ottamiseen jälkeen. Nyt OnePlus on liittynyt joukkoon uudella AI Eraser -ominaisuudella, jonka avulla kuvia voidaan muokata Valokuva-sovelluksessa. Eli epätoivotun sukulaisen saa retusoitua pois kuvasta myös jälkikäteen. OnePlussan operatiivisen johtajan Kinder Liun mukaan AI Eraser on OnePlussan ensimmäinen generatiiviseen tekoälyteknologiaan perustuva ominaisuus. Liu lupaa lisää GenAI-ominaisuuksia yhtiön puhelimiin myöhemmin tänä vuonna.