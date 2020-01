Joka neljäs PC-käyttäjä hakee nyt uutta kotia

Windows 7:n tekninen tuki on päättynyt eikä käyttöjärjestelmään enää tule esimerkiksi tietoturvapäivityksiä. Netmarketsharen mukaan joulukuussa peräti 25 prosenttia PC-käyttäjistä kuului tähän joukkoon. Mitä nämä käyttäjät tekevät seuraavaksi?

Mahdollisuuksia on käytännössä kaksi: voi ostaa uuden tietokoneen, johon on asennettu joku muu käyttöjärjestelmä, kuten Windows 10 tai MacOS. Toinen vaihtoehto on ladata vanhalle koneelleen toinen käyttöjärjestelmä.

Linux-toimittajat ovat tarttuneet innolla tähän toiseen mahdollisuuteen. Esimerkiksi Ubuntu kertoo sivuillaan, miten helppoa siirtyminen Windows 7:st Ubuntuun on. Ja miten käyttöön on saatavissa tuhansia sovelluksia, joiden asentaminen on helppoa.

Samanlaisia oppaita ovat julkistaneet muutkin, esimerkiksi Linux Mintin kehittäjät. Kysymys kuuluukin, voisivatko suuret Windwos 7 -massat siirtyä nyt joukolla Linuxin käyttäjiksi?

Analyytikoiden mukaan loppuun asti Windows 7 -alustalla roikkuneet käyttäjät eivät kuitenkaan ole sellaisia, jotka siirtyisivät Linuxiin. Windows 7:aa eivät ole enää pitkään käyttäneet esimerkiksi eri alustoja kokeilevat ns. power userit. Sen sijaan jotkut yritykset voivat harkita Linux-leiriin siirtymistä Windows-lisenssimaksujen takia.

Yleisesti nähdään kuitenkin, ettei Windows 7:n teknisen tuen päättyminen aiheuta mitään massavaellusta Linux-jakeluversioihin.