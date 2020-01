Informaatio tuulilasiin laserilla

Yhä useammassa autossa tärkeä informaatio heijastetaan joko tuulilasiin tai erilliseen HUD-näyttöön (head-up-display). Nykyratkaisuilla on kuitenkin puutteensa. Japanilainen Ricoh Electronic Devices haluaa korjata puutteet kahdella uudella laserdiodiohjaimella.

Nykyään autojen HUD-järjestelmät on pääosin varustettu LCD-näyttöpaneeleilla. Niissä kuva ladataan ensin nestekidenäyttöön ja tausta valaistaan voimakkaalla ledillä. Pimeät alueet luodaan estämällä taustavalo, mutta LCD-suodin ei kata kaikkea valoa kokonaan, ja tämä on erityisen havaittavissa ympäristöissä, joissa ympäristön valo on heikko.

Tuloksena on heijastettu kuva, jossa on läpinäkyvä postikorttikokoinen suorakulmio. Autonvalmistajat näkevät tämän tärkeänä turvallisuushaittana, koska valaistu suorakulmio häiritsee kuljettajaa.

Laserprojektorilla on merkittävä etu tavanomaisiin ledivaloja käyttäviin näyttöihin verrattuna. Niiden värialue on kaksi kertaa laajempi ja näytön kontrastisuhde on paljon parempi näytetyn sisällön kristallinkirkkaan näkyvyyden kannalta.

Ricohin RN5C750 ja RN5C752 ovat nelikanavaisia laserohjaimia, jotka tuovat HUD-näyttöihin 1080p-tasoisen FullHD-resoluution. Nopeilla diodeilla näytöt päivittyvät 60 kertaa sekunnissa. Diodit piirtävä 200 megapikseliä sekunnissa 800 (LD1) ja 400 milliampeerin (LD2-4) lähtövirroilla.

RN5C750-piiri on läpäissyt AEC-Q100 (aste 2) -yhteensopivuuden autoteollisuuden testeissä ja sen taattu käyttölämpötila on -40 - + 105 ° C. Kuluttajasovelluksiin tarkoitetun RN5C752-piirin lämpötila-alue on 0 - + 70 ° C.

Piireissä käytetään ammattimaisista lasertulostimista tuttua tekniikkaa, jolla korkealaatuinen signaali voidaan tuottaa lämpötilasta riippumatta. Käyttämällä neljää ylimääräistä piiriin liitettyä anturia voidaan tunnistaa automaattisesti kunkin kanavan kynnysvirta ja valovirta, minkä avulla voidaan ylläpitää haluttu värientoisto lämpötilanvaihteluista riippumatta.