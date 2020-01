Sveitsiläinen u-blox, jolla on iso tuotekehitysyksikkö Espoossa, on esitellyt uuden kohtuuhintaisen paikannusvastaanottimen. NEO-D9S-moduuli yltää L-kaistalla vastaanotetun korjausdatan avulla jopa senttimetriluokan paikannustarkkuuteen.

Yhä useammassa autossa tärkeä informaatio heijastetaan joko tuulilasiin tai erilliseen HUD-näyttöön (head-up-display). Nykyratkaisuilla on kuitenkin puutteensa. Japanilainen Ricoh Electronic Devices haluaa korjata puutteet kahdella uudella laserdiodiohjaimella.

Tutkijat ovat jo pitkään yrittäneet löytää DRAM-muistille korvaajaa, joka olisi yhtä nopea mutta kuluttaisi selvästi vähemmän sähköä. Monia yrittäjiä on ollut, mutta toistaiseksi uusi muisti on jäänyt löytämättä.

LoRa on yksi käytetyimmistä IoT-verkkotekniikoista markkinoilla. STMicroelectronics helpottaa nyt LoRa-laitteiden suunnittelua tuomalla markkinoille ensimmäisen LoRa-järjestelmäpiirin, joka pitää sisällään radion ja 32-bittisen ohjaimen lisäksi kaikki tarvittavat komponentit protokollaa myöten.

Erityisesti e-kirjoissa ja erilaisissa näyttösovelluksissa käytetyn sähköisen paperin eli e-paperin laatu paranee koko ajan. Taiwanilainen Pervasive Displays on nyt esitellyt 5,8- ja 9,7-tuumaiset ruudut, joiden resoluutio on 134 ja 121 pistettä tuumalla.

Suomessakin 5G-yhteyksiä on myyty jo pian vuoden ajan, mutta kyse on ollut ensimmäisen sukupolven ns. NSA-verkoista (non-standalone), jossa verkon ohjausdata on siirtynyt 4G-linkin yli. Korealainen SK Telecom sanoo nyt siirtäneensä onnistuneesti dataa ensimmäisessä toisen polven 5G-verkossa, jossa käytettiin eri laitetoimittajien laitteita.

Kuvantunnistuksen tekniikoiden nopea eteneminen on johtanut siihen, että järjestelmillä voidaan skannata suuriakin väkijoukkoja ja tunnistaa etsittyjä henkilöitä. Nyt Euroopan komissio haluaa kuitenkin ottaa väliajan tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.

HMD Global aloittaa ensi maanantaina uuden Nokia 2.3 -älypuhelimen myynnin. Samalla yritys aloittaa uuden aikakauden, kun se tuo tekoälyavusteisen kameran edullisten puhelimien luokkaan. Uutuus maksaa vain 119 euroa. Puhelimen kaksoiskamera auttaa parhaimman kuvan valinnassa suosittelemalla kuvaa. Olipa kyseessä takaperin voltti, voittomaali tai perhepotretti, jossa jokainen kerrankin hymyilee, suositellun kuvan toiminto tallentaa automaattisesti vaihtoehtoisia otoksia ja suosittelee sitten parasta – vaikka sitä ei olisikaan otettu juuri sillä hetkellä, kun laukaisinta painettiin, HMD Global hehkuttaa.

Suunta-antennit toimivat tiettyyn suuntaan, mikä parantaa suorituskykyä ja vähentää häiriöitä. Tämä periaate, joka on hyödyllinen radioaaltojen parissa, voisi olla mielenkiintoinen myös pienikokoisille valonlähteille. Valon suunta-antenneja voitaisiin käyttää datan vaihtoon eri suorittimien välillä pienellä häviöllä ja valon nopeudella.

Huawei on esitellyt Lontoossa uudet työkalut, joilla kehittäjät voivat tuottaa sovelluksia sen omassa HMS-ekosysteemissä. HMS on Huaweille jättimäinen hanke, jolla se yrittää paikata Googlen mobiilipalvelujen puuttumista uusimmista puhelimistaan.