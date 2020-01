Lenovo tunnetaan laadukkaiden kannettavien tietokoneiden valmistajana. Thinkpad-brändin maine rakennettiin jo IBM-aikana. Nyt maineeseen on tullut kolaus, sillä useiden kalliimpien Thinkpad-läppärien USBC-porteissa on havaittu vikoja.

Elfa Distrelec kertoo laajentavansa automatisointialan tuotteiden valikoimaa saksalaisen Feston tuotteilla. Festo on johtava kansainvälinen automatisointitekniikan toimittaja pneumaattisen ja sähköisen automatisoinnin aloilla.

It-palveluyhtiö Atean tänään julkistamasta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että mobiililaitteiden kierrätys on Suomessa yhä heikolla tolalla. Kyselyn perusteella kaksi kolmesta suomalaisesta jättää käytöstä poistetut mobiililaitteet kierrättämättä.

Kiinalaisen Huawein tilanne on edelleen epäselvä, vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa onkin nähty liennytyksen merkkejä. Ericssonin pääjohtaja Börje Ekholm sanoo CNBC:n haastattelussa Davosissa, että ennen kaikkea nykytilanne aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla.

Puolijohdemyynti laski 12 prosenttia muistien takia Tutkimuslaitokset ovat saaneet valmiiksi viime vuoden puolijohdemarkkinoiden lukunsa ja niiden mukaan viime vuosi tarkoitti yrityksille selvästi pienempää jaettavaa kakkua. Gartnerin mukaan puolijohteita myytiin 418,3 miljardilla dollarilla, mikä on 11,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Bluetoothin 5.1-määritys tarjoaa uuden suunnanmääritysominaisuuden suunnan tunnistuksella ja sijainiin tunnistamisen senttimetrien tarkkuudella. Siksi Bluetooth avaa joukon edistysaskeleita automaatioon ja sisätilojen paikannukseen. Samalla Bluetooth osoittaa vahvuutensa kuluttajalaitteiden lisäksi ensimmäistä kertaa ankarien teollisten sovellusten vakavasti otettavana tekniikkana.

Uuden vuoden aikaan Microsoft paljasti verkossa lähes 250 miljoonaa asiakaspalvelu- ja tukitietoa (CSS). Tietueissa oli lokit keskusteluista Microsoftin tukiasiamiesten ja asiakkaiden välillä ympäri maailmaa, ja ne ulottuivat 14 vuoden ajanjaksolle vuodesta 2005 joulukuuhun 2019. Kaikki tiedot olivat kenen tahansa luettavissa pelklllä webbiselaimella.

Euroopan Unioni yrittää standardoida mobiililaitteiden laturien liitäntää, jotta SER-romun määrää voitaisiin vähentää. Samalla EU missaa täysin sen, mikä tällä hetkellä määrää laturien kehitystä. Se ei suinkaan ole universaali liitin, vaan latausnopeuden merkittävä kasvattaminen.

Reilun 200 miljardin dollarin arvoinen Apple hyökkää nyt voimalla kymmenen hengen pientä austinilaista suunnittelutaloa vastaan. Syynä on se, että tämän Nuvia-nimisen startupin on perustanut Applen piirisuunnittelun pääarkkitehtina vuosikymmenen toiminut Gerard Williams III. Apple on nyt haastanut Williamsin oikeuteen. Apple syyttää entistä pääsuunnittelijaansa siitä, että hän on työsopimuksensa vastaisesti suunnitellut oman yrityksen perustamista samaan aikaan, kun työskenteli vielä Applella.

TactoTek ja fischer automotive kertoivat tänään kehittäneensä yhteistyössä IMSE-teknologiaan perustuvan prototyypin, jossa on älypinta. Sen avulla voidaan havainnollistaa, kuinka autojen älypintoja ja elektronisia toimintoja sisältäviä osia voidaan valmistaa massatuotantona. Protossa toimintoja ohjataan painettujen anturipintojen avulla.