Huawei taipui kysynnän edessä: Mate 30 Pro myyntiin Suomessa

Mate 30 Pro on Huawein kehuttu viimeisin lippulaivapuhelin, jonka kameraominaisuuksia on kehuttu kaikissa testeissä. Ilman Googlen palveluja laitteen myynti on ollut rajoitettua. Nyt Huawei kuitenkin tuo laitteen myyntiin Suomessa.

Mate 30 Pro -puhelimen osalta oli pitkään auki, tuotaisiinko sitä ollenkaan Eurooppaan. Marraskuussa myynti kuitenkin alkoi Espanjassa. Sitä seurasivat Sveitsi ja Bulgaria. Kaikissa maissa myyntiin tuodut määrät ovat olleet pieniä. Suomessakin luvassa on ”rajoitettu erä”.

Huawein kuluttajaliiketoiminnasta Suomessa vastaavan Richard Yun mukaan yhtiö sai Suomessa kuluttajilta paljon kyselyjä siitä, koska Mate 30 Pro tulee myyntiin. Nyt näihin odotuksiin vastataan ja maailman parhaana älypuhelimena ja kamerapuhelimena palkittu laite tulee helmikuun 10. päivä myyntiin Helsingissä Huawei Experience Store -myymälässä ja Power Stockmann -myymälässä.

Mate 30 Pro -älypuhelimessa on Kirin 990 -järjestelmäpiiri sekä korkealaatuiseen valokuvaukseen ja videokuvaukseen suunniteltu SuperSensing Cine -kamerajärjestelmä. Puhelimen neloiskamerassa on 40 megapikselin Cine-ultralaajakulmakameran, 40 megapikselin laajakulmakenno, 8 megapikselin telekameran ja 3D-syvyyskamera.

Nimenomaan SuperSensing Cine -järjestelmä on saanut korkeimpia pisteitä kameratesteissä. Esimerkiksi DxOMark-testissä se kirjasi lukeman 121. 40 megapikselin kenno yltää ISO-lukemaan 51200. Tämä mahdollistaa 4K / 60 fps -tasoisen videokuvauksen ja hidastettujen videoiden kuvaamisen 7680 fps -tasolla. Huawein lippulaivojen hämäräkuvausominaisuudet ovat aina olleet markkinoiden ehdotonta kärkeä.

Laitteen prosessori on Kirin 990 tekoälyominaisuuksineen. Googlen sovellukset on laitteessa korvattu Huawein omilla Mobile Services -palveluilla. Sovelluksia voi ladata Huawein omasta AppGallery-kaupasta, jonka valikoimaa valmostaja kasvattaa kovalla vauhdilla. Mate 30 Pro 4G:n suositushinta on 999 euroa (8 Gt RAM + 256 Gt ROM) ja sen myynti alkaa 10.2.2020.