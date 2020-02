Kännykkäsäteilyn vaarat nousevat säännöllisin väliajoin puheenaiheeksi. 5G-rakentamisen kieltämään pyrkinyt kansalaisaloite kuivui viime vuonna kokoon, mutta asiaan vihkiytyneet puuhaavat jo taatusti uutta kampanjaa. Säteilyturvakeskus kuitenkin vakuuttaa, ettei 5G tee ympäristöstämme nykyistä vaarallisempaa.

Suomalainen Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta vuonna 2018 ponnistanut startup-yritys aikoo mullistaa lääketieteellisen mikroskopian. Xfold Imaging on kehittänyt mikroskooppien näytelaseihin nanopinnoituksen, jonka ansiosta tavalliset lääketieteelliset mikroskoopit saavuttavat vastaavan tarkkuuden kuin 3-4 nanometrin erotuskykyyn pystyvät supermikroskoopit.

Elektroniikan tukkukauppiaiden mukaan kodin elektroniikan, tietotekniikan, mobiililaitteiden sekä isojen ja pienten kodinkoneiden myynti kasvoi viime vuonna 3,7 prosenttia edellisvuodesta. Eniten suosiotaan kasvattivat älykellot, joiden myynti nousi huimat 90,1 prosenttia. Älykellojen suosion kasvua selittävät uusien mallien kehittyneet ominaisuudet sekä se, että yhä useampi haluaa seurata liikkumistaan ja palautumistaan.

ETN järjestää sulautetun tekniikan ECF-konferenssin ensi kesänä jo neljättä kertaa. Tapahtuma on entiseen tapaan ilmainen vieraille. Rekisteröityminen on nyt avattu.

Aalto-yliopiston tutkijat ovat olleet mukana kansainvälisessä projektissa, jossa on kehitetty täysin uudenlainen kolmesta päällekkäisestä hiilinanoputkesta koostuva materiaali. Sen avulla voidaan tehdä esimerkiksi aiempaa kevyempiä ja nopeampia transistoreja tietokoneisiin ja puhelimiin.

Sähköverkoissa on käynnissä iso murros. Vanha keskitetty analoginen jakeluverkko on uudistumassa mikroverkkojen kokonaisuudeksi, johon lisätään älyä digitaalisuuden muodossa, sanoo UPS-valmistaja Eatonin jakeluverkkojen hallintajärjestelmien kehityksestä vastaava johtaja Dirk Kaisers.

Maailman suurin FPGA-piirien valmistaja, vastikään suurimman piirinsä esitellyt Xilinx kertoi osavuosikatsauksessaan aloittavansa säästötoimet, joissa irtisanotaan 7 prosenttia työvoimasta. Syyksi yhtiö ilmoittaa USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan.

Useimmissa uusissa autoissa on jonkinlainen automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä. USA:n tieliikenneviranomaisen testeissä nämä järjestelmät osoittautuivat suoraan sanoen surkeiksi. Ne eivät estä jalankulkijaan törmäämistä.

Iso-Britannia päätti tällä viikolla, etteivät maan 5G-operaattorti saa käyttää Huawein laitteita verkkojensa core-osissa. Lisäksi Huawein laitteiden osuus radiopuolen investoinneista ei saa nousta yli 35 prosenttiin. Päätös tulee operaattoreille kalliiksi.

Mate 30 Pro on Huawein kehuttu viimeisin lippulaivapuhelin, jonka kameraominaisuuksia on kehuttu kaikissa testeissä. Ilman Googlen palveluja laitteen myynti on ollut rajoitettua. Nyt Huawei kuitenkin tuo laitteen myyntiin Suomessa.