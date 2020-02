Autonvaloista tulee älykkäitä

Autojen valoihin on tuotu älyä, sopeutuvuutta erilaisiin tilanteisiin ja uusia toimintoja. Tämä kaikki perustuu sekä lediin valonlähteenä että niiden älykkäämpään ohjaukseen. Kehityksen tavoitteena on tietenkin parempi liikenneturvallisuus.

Entisaikojen päälle-pois -ajovaloista on tultu kauas. Uudet lediklusterit pystyvät yhdistämään suunnattuja keiloja, toimimaan vilkkuina ja sumuvaloina, jotta kuljettaja näkisi kaiken tarvitsemansa selvästi ja muut tielläliikkujat havaitsisivat selvästi tulijan.

Tämä kaikki vaatii parempia ohjaimia. ON Semiconductor on esitellyt uuden ledivalojen ohjainperheen, jossa on neljä jäsentä niin autonvalojen kuin auton sisätilojen valaisemiseen. Sarjassa on kaksi lediohjaista ja kaksi virtaohjainta.

Lediohjaimiin (NCV7685 ja NCV7683) on integroitu kaksitoista ja kahdeksan lineaarista ohjelmoitavaa virtalähdettä, joiden avulla voidaan useita ledeja ajaa jopa 100 milliampeerin virralla kanavaa kohti. Ohjaimen avulla ledejä voidaan ryhmittää, ketjuttaa, säätää niiden valotehoa, säädellä virtatasoja ja määritellä erilaisia sarja- ja kanavayhdistelmiä. 12-kanavaisessa NCV7685-ohjaimessa on 8bittinen I2C-liitäntä, jonka välityksellä ohjain tunnistaa virheet ledin lähtövirrassa.

NCV7691-virtaohjain tuottaa reguloidun tehon ajovaloille. Se tarvitsee vain yhden ulkoisen NPN-bipolaaritransistorin ja yhden feedback-resistorin. NCV7692-ohjain tuottaa nopeamman vasteajan samanlaisille ledikombinaatioille.

Lisätietoja ON Semin sivuilta.