Intel osti uuden AI-piirialustan kahdella miljardilla

Intel tekee välillä isoja strategisia päätksi kustannuksista riippumatta. Pari vuotta sitten yhtiö esitteli uuden Nervana-piirialustan, josta piti tulla sen AI-ratkaisujen rauta. Joulukuussa yhtiö kuitenkin osti kahdella miljardilla dollarilla israelilaisen Habana Labsin, joka laittoi suunnitelmat uusiksi.

Osavuosikatsauksessaan Intel selvensi Habana Labs -suunnitelmiaan. Habanalla on kaksi valmista tekoälytuotetta: Gaudi on piiri, jolla järjestelmälle opetetaan neuroverkkoja, ja Goya on laitteisiin tarkoitettu päättely- eli interferenssiprosessori.

Nervana-piireistä laitteisiin tarkoitetun NNP-I-prosessorin teknistä tukea Intel on ainakin toistaiseksi jatkamassa, koska piirillä on jo asiakkaitakin. Jatkossa Intel kuitenkin panostaa Haban Giyaan, koska sen suorituskyky on testien mukaan ainakin 1,5-kertainen. Piiriä on myös toimitettu asiakkaille jo puolentoista vuoden ajan, mihin NNP-I-piiri ei ole vielä ehtinyt.

Nervana oli alun perin pieni tekoälyohjelmistoja kehittävä talo, jonka Intel osti vuonna 2016 yli 350 miljoonalla dollarilla. Habana Labs -ostos teki Nervana-kaupasta käytännössä turhan, kun koko Nervana-tuotelinja korvautuu jatkossa Habana Labsin tekniikkaan perustuvilla piireillä.

Intelille tällainen rahan haaskaaminen ei ole mitään uutta. Yhtiöhän satsasi takavuosina miljardeja dollareita yrittäessään kehittää kilpailijaa Arm:n älypuhelinpiireille. Myös kännykkämodeemeihin prosessorijätti upotti vuosien varrella jättimäisiä summia ennen kuin toiminta myytiin Applelle viime syksynä.