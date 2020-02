Ericsson jää pois Barcelonan messuilta

Reilun viikon päästä alkaa Barcelonassa vuoden tärkein mobiilialan messu, kun Mobile World Congress polkaistaan käyntiin. Ericsson järkytti tänään monia ilmoittamalla, että se jää pois messuilta koronavirusepidemian takia.

Ericsson kertoo tiedotteessaan seuranneensa tiiviisti epidemian kehitystä ja noudattaneensa asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten elinten, kuten WHO:n, suosituksia. Yhtiö on jo ryhtynyt varotoimenpiteisiin varmistaakseen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden ja minimoidakseen vaikutukset yhtiön toimintaan.

Laajan sisäisen riskinarvioinnin jälkeen Ericsson on päättänyt ryhtyä varotoimenpiteisiin vetäytymällä MWC Barcelona 2020 -messuilta, joka on telealan suurin tapahtuma.

Ericsson arvostaa, että GSMA on tehnyt kaiken voitavansa riskin hallitsemiseksi. Yhtenä suurimmista näytteilleasettajista Ericssonilla on kuitenkin hallissaan päivittäin tuhansia kävijöitä, ja vaikka riski on pieni, yritys ei voi taata työntekijöidensä ja vierailijoidensa terveyttä ja turvallisuutta.

Toimitusjohtaja Börje Ekholmin mukaan ”työntekijöidemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Tämä ei ole päätös, jonka olemme tehneet kevyesti.”

Ericsson aikoo nyt järjestää paikallisia tapahtumia Ericsson Unboxed -nimen alla esitelläkseen uusia innovaatioita. Nyt koko teleala odottaa, seuraavatko muut Ericssonin perässä. MWC20 uhkaa jopa kuivua kokoon.