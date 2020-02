Varo kyselyjä Facebookin nimissä – tietosi ovat vaarassa!

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat selvittivät, että Facebook on tietojenkalastelijoiden eniten matkima brändi. Sähköpostiurkinnassa suosituin on Yahoo! ja verkkokalastelussa Spotify. Tiedot kerrottiin Check Pintin CPX-kehittäjäkokouksessa Wienissä.

Tapahtumassa julkaistun tietojenkalasteluraportin, mukaan eniten jäljitelty brändi on Facebook. Sen nimissä yritetään eniten urkkia yksityishenkilöiden henkilökohtaisia tietoja tai maksutietoja.

Brändihuijauksissa rikolliset yrittävät jäljitellä tunnettujen brändien virallisia verkkosivustoja käyttämällä samankaltaista verkkotunnusta tai URL-osoitetta ja sivuston ulkoasua kuin alkuperäinen sivusto. Linkki väärennettyyn verkkosivustoon voidaan lähettää uhrille sähköpostitse tai tekstiviestinä tai uhri voidaan ohjata sivustolle nettiä selatessa tai saastuneen mobiilisovelluksen kautta. Väärennetty verkkosivusto sisältää usein lomakkeen, jonka tarkoituksena on varastaa hyökkäyksen kohteen käyttäjä- ja maksutietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Facebook liittyi 18 prosenttiin kaikista brändihuijausyrityksistä. Yahoon nimissä tietoja kalasteltiin joka kymmenennessä tapauksessa. Netflixin ja Paypalin nimissä lähetettiin viisi prosenttia phishing-yrityksistä.

Tietojenkalastelussa käytetyt brändit vaihtelivat huomattavasti hyökkäysvektoreittain: esimerkiksi mobiilihyökkäyksissä tietojenkalastelijat keskittyivät suuriin teknologia-alan ja sosiaalisen median brändeihin sekä pankkeihin.

- Tietoverkkorikolliset käyttävät erilaisia hyökkäysvektoreita huijatakseen uhrinsa luopumaan henkilökohtaisista tiedoista ja kirjautumistiedoista tai siirtämään rahaa. Usein he tekevät sen roskapostien avulla. Olemme myös huomanneet, että hyökkääjät voivat hankkia käyttöoikeustiedot sähköpostitileille, tutkia uhriaan viikkojen ajan ja kohdentaa hyökkäyksiä kumppaneihin ja asiakkaisiin rahaa varastaakseen, kertoo Check Pointin kybertutkimuksen johtaja Maya Horowitz.

- Kahden viime vuoden aikana tämän tyyppisiin hyökkäyksiin on liittynyt pilvipohjaisen sähköpostin lisääntynyt käyttö, jolloin rikollisten on helpompaa naamioida itsensä luotettavaksi osapuoleksi. Tietojenkalastelu on edelleen kasvava uhka vuonna 2020, Horowitz totaa.