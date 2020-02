NAND-tekniikan kehitys etenee edelleen nopeasti. Western Digital on kehittnyt jo viidennen polven flash-tekniikkansa yhdessä Kioxian eli entisen Toshiban muistidivisioonan kanssa. Ensimmäiselle BiCS5-piirille sopii peräti 512 gigabitin verran dataa.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat selvittivät, että Facebook on tietojenkalastelijoiden eniten matkima brändi. Sähköpostiurkinnassa suosituin on Yahoo! ja verkkokalastelussa Spotify. Tiedot kerrottiin Check Pintin CPX-kehittäjäkokouksessa Wienissä.

Sähkö Valo Tele Av -messut järjestettiin viime viikolla Jyväskylän Paviljongissa. Kolmipäiväinen tapahtuma keräsi jälleen runsaasti kävijöitä. Yhteensä messuilla vieraili 13 342 ammattilaista. Messuilla oli lähes 300 näytteilleasettajaa, joista osa on ollut mukana alusta asti. Näyttäviin osastoihin ja tuotteiden sekä ratkaisujen esittelyyn oli todella panostettu tänä vuonna. Mukana oli myös yrityksiä, jotka olivat tapahtumassa ensimmäistä kertaa.

Bluetooth on suosittu langaton tekniikka, joka löytyy käytännössä kaikista puhelimista. Nyt saksalaistutkijat ovat löytäneet Bluetooth-yhteysprosessista vian, joka avaa laitteet suoraan hyökkääjänä armoille. Darmstadtin teknisen korkeakoulun tutkijat löysivät Bluetooth-yhteysprosessista vian, joka vaivaa kaikkien vanhempia Android-versioita.

Mobiilialan pitäisi kokoontua Barcelonaan Mobile World Congress -messuilla jo kahden viikon kuluttua, mutta nyt tapahtuman yllä on todella tummia pilviä. Isoja yrityksiä jää pois messuilta koronaviruksen takia ja lista kasvaa päivä päivältä.

Trumpin hallinto on tosissaan halutessaan ajaa Huawein ulos markkinoilta, ainakin länsimaissa. Maan oikeusministeri William Barr ehdotti Washingtonissa, että USA:n tai amerikkalaisyritysten pitäisi ostaa määräysvaltaan oikeuttava osuus Ericssonista ja Nokiasta.

Reilun viikon päästä alkaa Barcelonassa vuoden tärkein mobiilialan messu, kun Mobile World Congress polkaistaan käyntiin. Ericsson järkytti tänään monia ilmoittamalla, että se jää pois messuilta koronavirusepidemian takia.

PCI Express on suosituin PC-väylä ja ehtinyt neljänteen polveensa. Tulollaan on kuitenkin jo PCIe-liitännän 5.0-versio, joka hyväksyttiin viime toukokuussa. Mutta miten liitännät eroavat toisistaan? Rambusin tuore artikkeli kuvaa eroja.

Eaton on julkistanut räkkikiinnitteisen UPS-ratkaisun, joka on varustettu litiumioniakuilla. Eaton 5P on varmatoiminen, integroitu ratkaisu, joka sopii erityisesti hajautettuihin IT-järjestelmiin, Edge-ympäristöihin ja verkon ”reunalle”.

Älykkyys leviää nopeasti lukuisiin "asioihin" ympärillämme - hehkulampuista, kodinkoneista ja autoista lääketieteellisiin antureihin, teollisuuskoneisiin ja jopa kokonaisiin kaupunkeihin. Esineiden Internet on selvästi nousussa.